Hugo Souza celebra retorno à Seleção Brasileira ’em casa’

O goleiro do Corinthians, Hugo Souza, celebrou a convocação para a Seleção Brasileira após sete anos. Convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para os dois jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, o arqueiro também ressaltou a fácil adaptação, já que o time está utilizando o CT Joaquim Grava como base nesta Data Fifa.

Contratado pelo Timão no meio do ano passado, Hugo comentou neste sábado (07), em entrevista à CBF TV, sobre o bom momento que vive na carreira:

— Estou em casa e muito feliz de estar vivendo esse momento incrível da minha carreira. Estou vivendo um sonho e trabalhando muito para que esse sonho vire rotina. Muito feliz de poder vivenciar isso no lugar onde me sinto tão à vontade — completou.

Hugo Souza treina no CT Joaquim Grava, casa do Corinthians. O jogador defende o Timão desde julho do ano passado. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O último goleiro do Timão convocado para a Seleção Brasileira havia sido Cássio, ídolo do Alvinegro, que disputou a Copa do Mundo de 2018 e também integrou o grupo campeão da Copa América de 2019.

Hugo foi anunciado pelo Corinthians em julho do ano passado e teve sua contratação efetivada em novembro, por cerca de R$ 5 milhões. O Flamengo ainda detém 40% dos direitos econômicos do jogador. Revelado pelo clube carioca, Hugo ganhou destaque no Brasileirão de 2020.

Quando foi convocado por Tite, em 2018, ele ainda atuava pelo sub-20 do Rubro-Negro e já acumulava sete convocações pelas categorias de base da Seleção Brasileira. Na ocasião, foi chamado para os amistosos contra os Estados Unidos e El Salvador.

O que vem pela frente:

A Seleção Brasileira enfrenta o Paraguai na próxima terça-feira (10), às 21h45 (de Brasília), na Neo Química Arena. Em quarto lugar nas Eliminatórias, com 22 pontos, o Brasil pode carimbar a vaga para a Copa do Mundo do ano que vem ainda nesta rodada.

Hugo Souza não entrou em campo no empate sem gols diante do Equador, em Guayaquil, na última quinta-feira (05). Alisson foi o titular.

O goleiro do Corinthians falou, em entrevista à CBF TV, sobre a expectativa de vivenciar um jogo da Seleção “em casa”:

— Sei o quanto aquele estádio empurra o time. A torcida do Corinthians me abraçou desde o início, e agora conto com esse apoio também com a camisa da Seleção. É uma chance única de vivenciar isso em casa. Quero convocar todo mundo para lotar e fazer a festa - disse Hugo.

A Seleção Brasileira treina neste domingo (08), às 11h, no CT Joaquim Grava. A atividade da próxima segunda-feira (09) está marcada para a Neo Química Arena, às 16h.