Despedida de Adriano: Império do Amor será reeditado; relembre

Depois de quase 15 anos, o Império do Amor irá voltar. Vágner Love confirmou sua presença em jogo de despedida oficial de Adriano, que acontece neste domingo (15), no Maracanã. Jogando juntos pela última vez, a dupla irá reeditar o Império do Amor, que fez sucesso em 2010 quando jogavam juntos pelo Flamengo.

Relembre os números do Império do Amor

A parceria entre os dois atacantes marcou o Flamengo em 2010. Após Vágner chegar ao Flamengo por empréstimo, em apenas 18 jogos a dupla acumulou 10 vitórias, 5 derrotas e 3 empates, com um saldo de 36 gols marcados - sendo 15 gols de Adriano e 12 gols de Vagner. Com atuação histórica, os torcedores nomearam a dupla de Império (de Adriano Imperador) do Amor (de Vágner Love).

Mesmo com o sucesso, o Império foi curto. Muitos gols foram marcados, mas a falta de títulos e polêmicas envolvendo a dupla no Flamengo fizeram Adriano e Love seguirem diferentes caminhos. Adriano acertou contrato com o Roma e Vágner voltou ao CSKA Moscou, na Rússia.

Como será a formação das equipes na despedida do Imperador

Adriano defenderá um time em cada tempo. Do lado rubro-negro já confirmaram presença o ídolo Zico e jogadores como Petkovic, Athirson, Zé Roberto, Léo Moura, Vagner Love, Ronaldo Angelim, Júlio César, Reinaldo, Toró, Edilson e Denílson, que atuaram ao seu lado com a camisa do Flamengo. Além deles, nomes como Emerson Sheik, Aloísio Chulapa e Beto.

Já a equipe que vestirá a camisa dos “amigos italianos”, destaque para Materazzi, que terá uma turma boa ao seu lado, como Córdoba, ⁠Gamarra, Ventola, Burdisso e Karagounis.

