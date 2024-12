Adriano Imperador: na despedida do atacante, relembre polêmicas

Adriano Imperador não joga profissionalmente desde 2016, mas será neste domingo (15) que o atacante vai encerrar de forma oficial sua carreira, em jogo entre lendas do Flamengo e da Itália, no Maracanã, a partir das 17h (de Brasília). Adriano será lembrado para sempre pelos gols e títulos conquistados, alguns dos quais memoráveis. Mas a carreira do atacante também foi marcada por muitas polêmicas.

Liberado pela Inter para descansar, Adriano vai a bailes funk

O atacante era uma das esperanças da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2006, mas fracassou com o restante daquele supertime, eliminado nas quartas de final após derrota por 1 a 0 para a França. “Apático” e “descompromissado” foram alguns termos usados para se referir ao jogador.

Os meses que se seguiram ao Mundial não foram muito diferentes. Ele se apresentou à Internazionale fora de forma. Depois, a imprensa italiana começou a questionar o peso do jogador. Em outubro, o clube o libera para vir ao Brasil para descansar.

No Rio, contudo, Adriano Imperador aproveitou para curtir a vida. Ele foi visto em bailes funk e fotografado em meio a mulheres, bebidas e cigarros.

Na reta final do Brasileirão, Adriano Imperador queima o pé

Adriano foi o grande nome do Flamengo no título brasileiro de 2009, quando foi inclusive um dos artilheiros da competição, mas por muito pouco o atacante não comprometeu a temporada.

À época, o time rubro-negro precisava vencer o Corinthians para seguir com chances de título, mas às vésperas do jogo ele apareceu no CT do Flamengo com uma queimadura no pé. Na ocasião, a imprensa divulgou que a lesão tinha sido causada durante um passeio de moto, mas Adriano Imperador negou. Disse se tratar de um acidente doméstico.

Em outubro deste ano, o jogador reconheceu que foi mesmo num passeio de moto que ele se queimou:

— Lembra disso, que eu rasguei aqui atrás? Que eu fui na moto e falei que foi na luz? Falei que foi na luz do jardim de casa. Mentira da p**** —, admitiu Adriano, em vídeo que circulou nas redes sociais.

Adriano Imperador também se envolveu em polêmicas (Foto: Reginaldo Castro/Lancepress!)

Suspeita de envolvimento com traficantes e tiro dentro de carro

Adriano Imperador também se envolveu em diferentes episódios que terminaram com investigações da polícia.

Em 2010, ele prestou depoimento à Polícia Civil do Rio por suspeita de entregar R$ 60 mil ao traficante Fabiano Atanásio da Silva, o FB, à época um dos mais procurados do Rio. Na oitiva, Adriano negou o pagamento ao criminoso e disse que o dinheiro seria usado para o pagamento de cestas básicas.

O atacante também já precisou dar explicações sobre a compra de uma moto: o veículo estava no nome da mãe de um traficante. Além disso, se deixou fotografar fazendo o sinal de uma das principais facções criminosas do Rio.

Outro caso rumoroso aconteceu às vésperas do Natal de 2011, quando ele deixou uma boate na Zona Oeste do Rio acompanhado de duas mulheres e um segurança. Uma das jovens foi baleada com um tiro na mão quando estava dentro de um carro com os demais. O caso foi encerrado após o jogador e a jovem fazerem um acordo, que incluiu um pagamento em dinheiro.