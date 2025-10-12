Vila Belmiro completa 109 e segue com futuro indefinido no Santos

O estádio Urbano Caldeira completa 109 anos neste domingo (12), data em que também é celebrado o Dia das Crianças. Mais do que um templo esportivo, a Vila Belmiro representa um dos maiores símbolos da história do Santos Futebol Clube e do futebol brasileiro.

Ao longo de mais de um século, o estádio passou por diversas reformas, recebeu grandes ídolos, foi palco de títulos inesquecíveis, viveu o centenário do clube e do próprio campo, e testemunhou momentos de profunda emoção, como a despedida de Pelé, o Rei do Futebol, além do retorno de Neymar.

Popularmente conhecida como Vila Belmiro, a casa santista leva no apelido o nome do tradicional bairro que a abriga, um dos mais conhecidos da cidade de Santos, na Baixada Santista.

A Vila Belmiro surgiu na primeira década do século XX como uma vila operária, construída para abrigar funcionários de empresas instaladas na Vila Mathias e no Jabaquara.

O nome do bairro foi uma homenagem ao ex-prefeito Belmiro Ribeiro de Moraes e Silva, que administrou o município entre 1910 e 1914 e de 1917 a 1920, sendo o responsável pelo loteamento da área, segundo a Prefeitura de Santos.

Em 24 de março de 1933, após o falecimento de Urbano Caldeira, o estádio passou a levar seu nome, em proposta feita pelo então diretor Ricardo Pinto de Oliveira. A homenagem consagrou o ex-jogador e técnico, um dos personagens mais importantes da fundação e consolidação do clube.

Em 2024, o Santos vendeu os naming rights do estádio à empresa Viva Sorte por R$ 15 milhões, em um contrato de dez anos. O acordo, porém, durou apenas seis meses e não foi renovado.

No início deste ano, após o anúncio do retorno de Neymar, no dia 31 de janeiro, o estádio passou por uma série de reformas pontuais, viabilizadas com apoio de parceiros ligados à NR Sports, empresa da família do jogador.

O vestiário foi completamente modernizado, as cadeiras receberam nova pintura e dois grandes camarotes foram construídos para abrigar patrocinadores, convidados e familiares dos atletas.

Apesar das constantes melhorias estruturais e do retorno do maior ídolo do clube após a era Pelé, o torcedor santista segue apreensivo com o desempenho dentro de campo.

O Santos tem convivido com a ameaça da zona de rebaixamento desde o início do Campeonato Brasileiro, logo após retornar à elite do futebol nacional neste ano, depois de um rebaixamento inédito em sua história.

O Alvinegro Praiano não conquista um título expressivo na Vila Belmiro desde o Campeonato Paulista de 2016, o que aumenta a pressão sobre os dirigentes em meio ao processo de reconstrução do clube.

Vila Belmiro foi palco da reapresentação de Neymar no Santos, em janeiro deste ano. (Foto: Bruno Vaz / Santos FC)

A nova Vila Belmiro:

O novo estádio do Santos Futebol Clube terá capacidade para mais de 30 mil torcedores e será construído na mesma área do atual Estádio Urbano Caldeira, em um terreno de aproximadamente 68 mil m², localizado no tradicional bairro da Vila Belmiro.

Para efeito de comparação, o maior público do ano foi registrado justamente na reestreia de Neymar, no dia 5 de fevereiro, data em que o craque completou 33 anos.

Na ocasião, 15.377 torcedores acompanharam o empate por 1 a 1, em uma partida marcada pela presença do camisa 10 em campo durante 45 minutos.

O processo de elaboração do projeto arquitetônico teve início em janeiro de 2023, a partir do material apresentado pelo responsável técnico contratado pelo clube. Apesar das melhorias recentes e do avanço nos trâmites burocráticos, a expectativa é de que as obras da nova arena comecem apenas no próximo ano.

No dia 8 de agosto deste ano, durante uma solenidade realizada no Palácio José Bonifácio, sede da Prefeitura de Santos, foi assinada a aprovação do projeto da nova arena multiuso. Orçado em R$ 700 milhões, o empreendimento deverá ser concluído em até 40 meses após a demolição da estrutura atual.

A arrecadação de recursos será feita, inicialmente, por meio da venda de cadeiras e camarotes, além da comercialização de partes da antiga Vila Belmiro. A licença para o início das obras deve ser concedida em até um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período.

A nova arena será dividida em quatro setores: arquibancada, arquibancada superior, deck premium e camarotes.

O projeto prevê uma estrutura moderna e versátil, capaz de receber, além de jogos de futebol, grandes shows, eventos culturais e sociais, além de oferecer um novo espaço de visitação, com lojas, restaurantes e área de coworking.

Paralelamente, a NR Sports, empresa da família de Neymar, também foi responsável por outras obras de modernização realizadas neste ano, incluindo o CT da base e do futebol feminino, além do hotel da concentração do elenco profissional.

O evento de entrega do 'Recanto dos Alvinegros' ocorreu no dia 29 de setembro, com a presença de convidados, jogadores, conselheiros e membros da imprensa.

Na ocasião, o presidente Marcelo Teixeira destacou que a WePlan Group, assessoria integrada para atletas, foi a principal parceira no projeto, avaliado em R$ 4 milhões. O dirigente também antecipou que novos anúncios sobre a arena estavam previstos para este domingo (12).

— O santista tem ficado feliz a cada momento em que entregamos uma obra, modernização ou ampliação dentro desse processo de reconstrução. Estamos avançando em todos os espaços, e isso mostra que, independentemente do resultado dentro de campo, a gestão vem cumprindo seus pilares de campanha. O Santos não tem recursos, mas encontra parceiros. A WTorre deve apresentar, no dia 12 de outubro, os planos e condições comerciais da nova arena. É fundamental manter essas parcerias para concretizar os projetos - afirmou Teixeira.

O único evento oficialmente confirmado pelo clube para este domingo é a comemoração do Dia das Crianças, que contará com clínica de futsal, brinquedos e visita ao Memorial das Conquistas, na Vila Belmiro.