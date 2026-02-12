Acosta faz gol de placa no Maracanã, e Fluminense bate o Botafogo
Argentino encobriu o goleiro Neto
O Fluminense venceu o Botafogo por 1 a 0 nesta quinta-feira (12), no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol do clássico foi marcado por Lucho Acosta. O argentino fez uma pintura ao encobrir Neto. Essa é a terceira vitória seguida do Tricolor contra o Alvinegro.
Com o resultado, o Fluminense vai a sete pontos e fica na segunda posição do campeonato, junto com Bahia. O Botafogo está com três pontos, na décima primeira colocação. O Tricolor volta a campo na segunda-feira (16), para enfrentar o Bangu, às 18h (de Brasília), pela quartas de final do Campeonato Carioca. O Alvinegro encara o Flamengo, também pelas quartas do Carioca, no domingo (15), às 17h30 (de Brasília).
Como foi o jogo?
O primeiro tempo foi pegado e de pouca criatividade. Quando Fluminense ou Botafogo pareciam iniciar um ataque promissor, o lance era rapidamente parado com falta. A primeira grande oportunidade do jogo foi de bola parada. Serna, pela esquerda, botou na corrida e arrumou uma falta em cima da linha lateral da grande área. Acosta tentou direto e parou na barreira. Já mais para o final, Acosta recuperou a bola rápido após o Fluminense desperdiçar um ataque e tocou para Samuel. O capitão deu de primeira, de calcanhar para Canobbio, que 'canetou' Barboza e isolou de esquerda.
No último suspiro antes do apito, os mesmos jogadores do lance anterior criaram a chance de mais perigo da primeira etapa. Acosta abriu para Samuel, que achou Canobbio com um cruzamento rasteiro e forte para a área. O uruguaio bateu de primeira e parou na trave esquerda de Neto.
O segundo tempo começou com mais uma chance perdida pelo Fluminense, John Kennedy recebeu pelo alto e saiu cara a cara com Neto. O camisa 9 enfeitou demais e mandou por cima do gol. Dois minutos depois, o próprio JK fez uma falta boba na entrada da área e deu a primeira chance de perigo para o Glorioso. Telles cobrou falta na cabeça de Arthur Cabral, que parou em Fábio. O gol de Acosta saiu aos nove minutos. O meia achou John Kennedy, que girou e bateu. No rebote, Martinelli tentou, mas Neto defendeu de novo. No segundo rebote, Acosta poderia só empurrar para dentro, mas preferiu encobrir o goleiro botafoguense e fazer um gol de placa no Maracanã.
Superior na partida, o Fluminense poderia controlar o jogo a partir do 1 a 0. Mas Canobbio foi expulso após agredir Montoro com uma cotovelada e colocou fogo no confronto. O problema foi que o Botafogo se lançou demais ao ataque e deu mais chances ao Tricolor nos contra-ataques, todos desperdiçados por Serna. Depois da parada técnica, o jogo voltou a ficar parecido com o início do primeiro tempo. Muitas faltas e pouco ataque efetivo. O Glorioso estava desorganizado demais para ameaçar o gol tricolor. A principal oportunidade foi com Danilo, que acertou a trave em uma cobrança de falta. O Fluminense se preocupava demais em não tomar gol e não conseguia se concentrar em fazer as chances que tinha com o adversário escancarado. Nos minutos finais, faltou qualidade para sair mais um gol, mas sobrou cotovelo pro alto e divididas duras. O clima ficou quente até o árbitro apitar pela última vez. 1 a 0 Fluminense. Três vitórias seguidas contra o Alvinegro.
Ficha do jogo
FLUMINENSE x BOTAFOGO
3ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: Quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
⚽ Gols:
🟨 Cartões amarelos: Samuel Xavier, Canobbio, Zubeldía, Guga (FLU); Ythallo, Montoro, Newton (BOT)
🟥 Cartões vermelhos: Canobbio (FLU)
Escalações
FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Samuel Xavier (Guga), Jemmes, Freytes e Renê; Bernal, Martinelli e Acosta (Arana); Canobbio, Serna (Ganso) e John Kennedy (Hércules).
BOTAFOGO (Técnico: Martín Anselmi)
Neto; Ythallo (Nathan Fernandes), Newton e Barboza; Vitinho (Villalba), Allan (Barrera), Danilo, Montoro e Alex Telles (Matheus Martins); Artur e Arthur Cabral (Kadir).
