Fora de Campo

Jornalista crava que jogador do Flamengo estará na Copa: 'Ancelotti admira'

Jogador esteve na última convocação, mas foi cortado por lesão

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/10/2025
08:53
Carlo Ancelotti na derrota da Seleção Brasileira (Foto: Yuichi YAMAZAKI/ AFP)
Carlo Ancelotti na derrota da Seleção Brasileira (Foto: Yuichi YAMAZAKI/ AFP)
  • Mais Notícias

Para o jornalista Fernando Campos, da CazéTV, Alex Sandro foi um dos destaques defensivos do Flamengo no duelo contra o Racing, no jogo de volta da semifinal da Libertadores. O comentarista acredita na convocação do atleta para a Copa do Mundo de 2026 e garante que "Ancelotti admira muito o seu futebol".

Em maior ou menor quantidade, ainda há vagas abertas em todos os setores da Seleção Brasileira. O principal deles é a lateral, em que nenhum jogador conseguiu realmente se firmar até o momento.

Após classificação, Flamengo provoca rivais do Rio: 'Sabe por que?'

Flamengo conquista vaga na final da Libertadores 2025

✍️ Texto de Lucas Bayer, setorista do Flamengo no Lance!

A "Batalha de Avellaneda", que contou desde o início da partida com muita festa da torcida do Racing, teve um final feliz para os rubro-negros.

O Flamengo sustentou a pressão e segurou o empate por 0 a 0 diante do Racing nesta quarta-feira (29), no estádio El Cilindro, em Avellaneda, mesmo com um jogador a menos desde os 10 minutos do segundo tempo. Com a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, o Mais Querido conquista a vaga na decisão continental pelo placar agregado.

Alex Sandro começou entre os titulares contra o Racing, em Avellanda, na Argentina (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Alex Sandro começou entre os titulares contra o Racing, em Avellanda, na Argentina (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Melhor em campo em Flamengo x Racing:
É verdade que o grande destaque rubro-negro foi o goleiro Rossi. Aliás, se não fosse ele, o Flamengo poderia ter caído na competição. Na fase anterior, contra o Estudiantes, o arqueiro já havia sido decisivo para a classificação e, agora, mais uma vez, faz o seu nome e caminha a passos largos para se tornar um grande ídolo do clube.

circulo com pontos dentroTudo sobre

