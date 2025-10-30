Para o jornalista Fernando Campos, da CazéTV, Alex Sandro foi um dos destaques defensivos do Flamengo no duelo contra o Racing, no jogo de volta da semifinal da Libertadores. O comentarista acredita na convocação do atleta para a Copa do Mundo de 2026 e garante que "Ancelotti admira muito o seu futebol".

Em maior ou menor quantidade, ainda há vagas abertas em todos os setores da Seleção Brasileira. O principal deles é a lateral, em que nenhum jogador conseguiu realmente se firmar até o momento.

Flamengo conquista vaga na final da Libertadores 2025

A "Batalha de Avellaneda", que contou desde o início da partida com muita festa da torcida do Racing, teve um final feliz para os rubro-negros.

O Flamengo sustentou a pressão e segurou o empate por 0 a 0 diante do Racing nesta quarta-feira (29), no estádio El Cilindro, em Avellaneda, mesmo com um jogador a menos desde os 10 minutos do segundo tempo. Com a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, o Mais Querido conquista a vaga na decisão continental pelo placar agregado.

Alex Sandro começou entre os titulares contra o Racing, em Avellanda, na Argentina (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Melhor em campo em Flamengo x Racing:

É verdade que o grande destaque rubro-negro foi o goleiro Rossi. Aliás, se não fosse ele, o Flamengo poderia ter caído na competição. Na fase anterior, contra o Estudiantes, o arqueiro já havia sido decisivo para a classificação e, agora, mais uma vez, faz o seu nome e caminha a passos largos para se tornar um grande ídolo do clube.