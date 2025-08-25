Gabriel Brazão comenta primeiras impressões de Vojvoda no Santos

Após a derrota para o Bahia, o goleiro titular do Santos, Gabriel Brazão, comentou sobre o primeiro contato com Juan Pablo Vojvoda, o novo técnico do time.

No último domingo (24), o Alvinegro Praiano foi derrotado por 2 a 0 pelo Esquadrão de Aço, estacionando na tabela do Campeonato Brasileiro e se reaproximando da zona de rebaixamento.

Brazão também comentou sobre o fato de o time ter perdido a segunda partida consecutiva na competição.

— Não tem desculpa, né. A gente precisa olhar para nós mesmos, individualmente, e fazer mais. Tenho certeza de que a nova comissão técnica vai nos ajudar muito. Esperamos reverter no próximo domingo, dentro de casa, com o apoio da nossa torcida — disse o camisa 77.

Gabriel Brazão foi procurado recentemente pelo Flamengo, mas o Santos recusou a proposta. (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

O novo técnico:

O técnico Juan Pablo Vojvoda foi anunciado oficialmente na última sexta-feira (24) e acompanhou a derrota do Santos para o Bahia em um dos camarotes da Arena Fonte Nova, junto à diretoria do Peixe.

— Conversou com a gente sobre algumas coisas, mas o trabalho começa nesta terça-feira (26). Tenho certeza de que será um bom trabalho, e precisamos começar a ter resultados. Espero que seja já no domingo, na nossa casa — disse o goleiro Gabriel Brazão.

Brazão também comentou sobre o período de transição do time após a saída de Cléber Xavier, que foi demitido após a goleada sofrida para o Vasco por 6 a 0 no Morumbi. Matheus Bachi, promovido à comissão permanente do clube, comandou a equipe na última partida.

— É uma pessoa extremamente qualificada, que nos ajustou em todos os momentos. Ele fez um bom trabalho. Infelizmente, não conseguimos corresponder dentro de campo — afirmou Brazão.

O Santos possui a quarta pior defesa da competição, com 11 gols sofridos em 20 jogos. Apesar da instabilidade do setor defensivo, Gabriel Brazão se mantém como destaque do Peixe na temporada e chegou a figurar na pré-lista do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti.

— É complicado dizer. Infelizmente, não estamos bem defensivamente. Acho que falta um pouco mais de atenção, equilíbrio e calma. Não podemos cometer erros, que são cruciais e nos impedem de somar pontos — comentou o goleiro.

O Santos se reapresenta nesta terça-feira (26) e inicia a preparação para o duelo contra o Fluminense, que será no próximo domingo (31), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro.