O atacante Neymar vem sendo um dos assuntos mais comentados do momento em relação à Seleção Brasileira, ainda que o camisa 10 do Santos não esteja na lista de convocados do técnico Ancelotti para os últimos amistosos antes da Copa do Mundo. É justamente esse o "debate" entre jogadores, comentaristas, jornalistas e torcedores brasileiros: o jogador de 34 anos merece uma das vagas no Mundial deste ano?

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Em entrevista exclusiva ao Lance!, três ex-jogadores que foram campeões pelo Brasil - Pepe (1958 e 1962), Clodoaldo (1970) e Vampeta (2002) - em anos diferentes, deram suas opiniões em relação ao jogador brasileiro estar ou não na lista final de convocados do treinador italiano. O trio marcou presença no lançamento do livro sobre o Penta, nesta terça-feira (24), em São Paulo.

Clodoaldo, ex-volante e tricampeão do mundo com a Seleção Brasileira, é um dos maiores ídolos santistas e acredita que "uma vaga deveria ser de Neymar", é claro, se o atacante estiver em condições físicas na época da convocação, prevista para acontecer em 18 de maio. Caso não, é claro que o jogador deve ser substituído.

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- Eu convivo no Santos com o Neymar e tive a alegria de ser um dos que lançaram praticamente o Neymar. Ele mesmo fala que é "minha cria", me abraça, me agradece. Então, falar do Neymar eu vou te falar o que eu falei pra ele e falaria falaria para o técnico da Seleção: quantas vagas tem? 26? Então tem 25, uma é do Neymar. Aí acho que vai acabar um pouco essa polêmica de vai ou não vai. Essa vaga é sua, Neymar, e acabou a polêmica. Sou favorável a isso - iniciou Clodoaldo, ao Lance!.

- Se no momento em que a Seleção for chamar e ele não estiver em condições, tranquilo, substitui a vaga dele por um atleta que esteja em condições de servir à Seleção. Então, isso é o que eu penso a respeito do Neymar. Eu não crio nenhuma polêmica. Eu acho que se tivesse esse comportamento de garantir a ele, e eu falei isso para o Neymar já, porque eu gosto de falar as coisas, ele ficou super feliz e foi em um momento em que ele estava saindo do treinamento machucado, eu falei exatamente isso. Eu acho que tem uma vaga para o Neymar - completou o ex-volante.

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Vampeta, pentacampeão com a Amarelinha, foi mais prático na resposta e resumiu: "Se não estiver machucado, com certeza ele vai". Ao ser questionado se torce por isso, o ex-volante apenas respondeu, aos risos: "Se não estiver machucado, ele vai".

Pepe gostaria de ver Neymar com a camisa 11

Um dos maiores ídolos do Santos e também na Seleção Brasileira, Pepe, aos 91 anos e que foi bicampeão com o Brasil, não só torce pela convocação de Neymar como também gostaria de vê-lo com a camisa número 11, a que usava quando representava o Brasil ao lado de Pelé, na década de 1950 e 1960.

- O Neymar vai para a Copa, é um jogador excepcional. Eu até fico feliz, o pai dele me disse que era meu fã, e o Neymar gostaria até de jogar com a camisa 11. Ele jogou um monte de vezes com a camisa 11. Mas como a Seleção, até com certa sabedoria, deixa ele usando a 10 por ser um supercraque desde a época do Pelé, eu acho que o Neymar vai jogar com a 10. Eu vou ficar feliz do mesmo jeito que ele joga muito e faz gols. Eu ficaria honrado (se for a camisa 11), só que eu fico muito feliz de ver o Neymar com a camisa que eu joguei na Seleção Brasileira, 40 partidas marcando 22 gols - afirmou Pepe. (Veja o vídeo abaixo)

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