Campeões do mundo apoiam Ronaldo na presidência da CBF

O Jogo das Estrelas, evento beneficente organizado por Zico e em sua 20ª edição, reuniu grandes nomes do futebol mundial no Maracanã neste sábado. E dois deles demonstraram apoio à candidatura de Ronaldo à presidência da CBF. Leonardo e Rivaldo, ambos campeões mundiais com o Fenômeno, deixaram claro que o ex-jogador tem capacidade para assumir a entidade.

— Sinceramente, eu acho que o Ronaldo teve um ato muito corajoso. O que ele representa, o que ele simboliza, a gente não precisa nem dizer. É um dos maiores da história do futebol brasileiro, do futebol mundial. E não é só uma pessoa que foi o que foi como jogador. O Ronaldo se preparou, o Ronaldo conhece o mundo corporativo, ele conhece o futebol, ele conhece o sistema, e, da minha parte, ele tem o apoio total — afirmou Leonardo, campeão do mundo com Ronaldo nos Estados Unidos, em 1994.

Ronaldo anunciou na semana passada que será candidato à presidência da CBF na próxima eleição, que deve acontecer em 2026.

Leonardo, que após a aposentadoria dos campos foi técnico e também diretor esportivo, com passagens por clubes como Inter de Milão e Milan, ambos da Itália, e Paris Saint-Germain, da França, criticou a administração atual da CBF.



— Eu acho que chegamos, talvez, num momento de terminar um pouquinho com isso, com essa perpetuação de um tipo de gestão que está nos levando a uma situação, realmente, de dificuldade. Não só na organização, mas também nos resultados esportivos. Acho que, inclusive, o nível do nosso futebol caiu, tecnicamente falando. Mas é uma pirâmide, começa de cima e vai chegando até a formação dos jogadores. Então, o Ronaldo tem meu total apoio. É um cara que pode abrir portas, pode recuperar, como ele falou, o prestígio da instituição, do futebol brasileiro. É claro que eu tenho uma relação, sou um pouco parcial para falar, mas espero que ele consiga superar esse difícil sistema eleitoral do Brasil.

Leonardo demonstrou preocupação com a cláusula de barreira estabelecida para que Ronaldo seja presidente.

— A única coisa que eu espero é que ele consiga superar um sistema eleitoral feito para permanência do status quo, é feito para permanência do poder de hoje. Realmente, federações, clubes de A, clubes de B... Espero que eles entendam que é uma grande oportunidade — analisou Leonardo.

O processo eleitoral para a presidência da CBF é estruturado por um sistema de votação bastante peculiar e estratégico. Para concorrer, Ronaldo precisará registrar uma chapa, que exige o apoio de, no mínimo, quatro federações estaduais e quatro clubes das Séries A ou B do Campeonato Brasileiro.

As federações estaduais têm o maior peso na eleição. Cada voto representa 3 pontos, somando 81 pontos ao todo. Os clubes da Série A possuem peso 2, equivalente a 40 pontos no total, enquanto os da Série B têm peso 1, contribuindo com 20 pontos.

Outro campeão mundial que demonstrou apoio ao Fenômeno foi Rivaldo, campeão do mundo com Ronaldo na Copa de 2002.

— É claro que eu torço, né? É uma história bonita no futebol, mundialmente. E isso é importante para o Brasil, né? Se chegar um dia o Ronaldo conseguir ser presidente da CBF. Já tem alguma experiência em clube, né? Como Cruzeiro, com o Valladolid, da Espanha. Então, pouco a pouco, ele ainda tem tempo para se preparar mais para poder assumir, quem sabe um dia, a CBF — afirmou Rivaldo.