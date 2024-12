Como Ronaldo tem se articulado para ser presidente da CBF

Quando ainda vestia a camisa 9 da Seleção Brasileira, Ronaldo Nazário era chamado de “presidente”. À época, o apelido era uma metáfora para a liderança técnica e carismática que ele exercia dentro de campo. Agora, o termo se aproxima da realidade. O ex-jogador, bicampeão mundial, se movimenta nos bastidores e tenta construir uma candidatura sólida à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para o próximo mandato.

O anúncio de suas pretensões não foi um ato isolado, mas resultado de meses de articulações políticas. Ronaldo já vinha sondando o meio esportivo, político e administrativo do futebol brasileiro, conversando com aliados estratégicos e testando a receptividade ao seu nome. Seu desejo de comandar a entidade máxima do futebol nacional despertou interesse e ganhou força entre líderes importantes do cenário internacional.

Gianni Infantino, presidente da Fifa, e Alejandro Domínguez, mandatário da Conmebol, se mostraram simpáticos à possibilidade de Ronaldo assumir a CBF. A presença do Fenômeno no sorteio do Mundial de Clubes, realizado recentemente, foi interpretada por apoiadores de Ednaldo Rodrigues, atual presidente da CBF, como uma jogada estratégica, um sinal claro de suas intenções de galgar espaço no tabuleiro político do futebol.

No final do mês passado, Ronaldo e sua esposa, Celina Locks, organizaram o Galácticos, leilão beneficente em apoio à Fundação Fenômenos, que atraiu grandes nomes do esporte, da mídia e da alta sociedade.

Galvão Bueno, Kaká e o ex-presidente do Corinthians Andrés Sanchez, além de empresários das mais diversas áreas do esporte e do entretenimento estiveram presentes em uma noite em que o Fenômeno pode sentir que seu prestígio estava em alta para assumir a presidência da CBF.

Agora, o Fenômeno pretende viajar pelo país a partir de janeiro para falar com presidentes de clubes, federações e ouvir relatos sobre como melhorar a estrutura do futebol nacional.

Enquanto Ronaldo articula nos bastidores, Ednaldo se movimenta para reforçar seu capital político. Na última semana, Ednaldo reuniu presidentes de federações estaduais em um encontro que durou mais de quatro horas, em um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O objetivo foi claro: apresentar um balanço positivo de sua administração e projetar planos. O evento encerrou com discursos de apoio em tom de campanha, deixando evidente que Ednaldo pretende concorrer à reeleição.

Entretanto, a candidatura de Ronaldo Fenômeno enfrenta desafios e questionamentos. Aliados de Ednaldo apontam as dificuldades administrativas enfrentadas por Ronaldo em suas gestões no Cruzeiro e no Valladolid, clube espanhol que o ex-atacante precisará se desfazer para ser presidente da CBF.

Ronaldo afirmou que vai concorrer à presidência da CBF (Foto: Franck Fife/AFP)

O processo eleitoral para a presidência da CBF envolve um complexo sistema de votos. Ronaldo precisará formar uma chapa, obtendo o apoio de ao menos quatro federações estaduais e quatro clubes das Séries A ou B. As federações estaduais têm o peso mais significativo no pleito: cada uma vale 3 votos, totalizando 81 pontos. Já os clubes da Série A têm peso 2 (40 pontos no total), enquanto os clubes da Série B têm peso 1 (20 pontos). Com essa matemática, as federações estaduais se tornam o grande alvo das conversas de Ronaldo. Se 24 das 27 federações optarem por um mesmo candidato, a eleição se decide automaticamente, já que o vencedor alcançaria 72 pontos, um número inalcançável para qualquer adversário.

Além do presidente, o pleito também elegerá oito vice-presidentes, aumentando a complexidade das alianças políticas. Ednaldo Rodrigues, que assumiu o comando da entidade em março de 2022, já é beneficiado pela alteração recente no estatuto da CBF, que permite até três mandatos consecutivos.

Outro fator que adiciona tensão ao cenário é a indefinição sobre a legitimidade da presidência de Ednaldo. Em outubro, o Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu o julgamento do processo que analisa sua permanência no cargo, após um pedido de vista do ministro Flávio Dino.