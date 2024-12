CBF: sob a ‘sombra’ de Ronaldo Fenômeno, Ednaldo reúne cartolas e mostra força

Enquanto Ronaldo Fenômeno se movimenta nos bastidores para tentar viabilizar sua candidatura à presidência da CBF, o atual mandatário, Ednaldo Rodrigues, age para mostrar que conta com o apoio maciço das federações. Nessa sexta-feira (13), Ednaldo reuniu presidentes das entidades estaduais para fazer “uma retrospectiva” de sua administração e apresentar projetos para os próximos anos. O encontro, realizado em um hotel na Barra da Tijuca, no Rio, durou mais de quatro horas e encerrou com aliados do dirigente fazendo declarações de apoio em tom de campanha.

continua após a publicidade

➡️Ronaldo Fenômeno quer presidir CBF e levar Guardiola para a Seleção

Ninguém falou abertamente sobre a eleição, mas os discursos dos cartolas se alinharam a favor de Ednaldo Rodrigues. Coube ao presidente da Federação de Futebol do Rio (Ferj), Rubens Lopes, a declaração mais direta sobre o tema. Lopes é um dos oito vice-presidentes da CBF.

— Foi uma reunião muito tranquila, os temas foram importantes, cada um emitiu sua opinião sobre respectivo assunto. O presidente Ednaldo está de parabéns. Houve uma unanimidade de apoio ao presidente. Isso é muito importante, e que todos saibam disso, para que acabe qualquer tipo de especulação — declarou Lopes.

continua após a publicidade

No encontro, Ednaldo enalteceu o novo contrato assinado com a Nike. O novo acordo é válido até 2038 e é apontado como o maior do futebol mundial. A empresa norte-americana também patrocina Ronaldo Fenômeno.

Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues reuniu cartolas em hotel no Rio (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Quatro dirigentes faltaram ao encontro com presidente da CBF

Presidente de quatro das 27 federações estaduais não foram à reunião convocada por Ednaldo Rodrigues: Reinaldo Carneiro Bastos, da Federação Paulista; Heitor Costa, de Rondônia; Ednaílson Rozenha, do Amazonas; e Felipe Feijó, de Alagoas.

continua após a publicidade

Segundo a CBF, todos eles justificaram a ausência. Bastos e Feijó alegaram que perderam seus voos. Deputado estadual, Rozenha ficou em Manaus para a votação da Lei Orçamentária Anual (LOA) do Amazonas; Costa, por sua vez, não viajou para resolver questões particulares.

Coincidência ou não, para um candidato registrar chapa para a eleição na CBF são necessários os apoios por escrito de pelo menos quatro federações.

A eleição na CBF ainda não tem data marcada, mas deve acontecer em março ou abril. No mês passado, presidentes das federações aprovaram por unanimidade uma alteração no estatuto, que garante a Ednaldo Rodrigues o direito de concorrer para até três mandatos.

Ainda em novembro, surgiu a informação de que Ronaldo Fenômeno tenta viabilizar candidatura para concorrer no pleito. Posteriormente, ele admitiu o interesse em um dia comandar o futebol brasileiro, mas desconversou quando perguntado se concorreria já na próxima eleição.

Ronaldo Fenômeno tenta viabilizar candidatura à presidência da CBF (Foto: Franck Fife/AFP)

➡️Acompanhe todas as informações sobre CBF e Seleção Brasileira