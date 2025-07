Eternizado na história do futebol brasileiro por ter sido o técnico da Seleção Tetracampeã na Copa do Mundo de 1994, e integrante da comissão do Tri, Carlos Alberto Parreira agora está para sempre também na história do Maracanã. O ex-treinador, de 82 anos, colocou seus pés na Calçada da Fama do estádio na manhã desta sexta-feira (18).

A homenagem acontece um dia após a data que celebrou os 41 do Tetra, e reuniu personagens daquele conquista. Os ex-jogadores Zinho, Branco, Bebeto e Ricardo Gomes, além de membros daquela comissão técnica, estiveram no Maracanã para celebrar Parreira.

O ex-técnico, que participou de nove Copas do Mundo por Brasil ou por outras seleções, é o primeiro em mais de 100 homenageados na Calçada da Fama do Maracanã que nunca foi jogador de futebol. Ele divide espaço agora com nomes como Pelé, Garrincha, Zico, Sócrates, Beckenbauer e Eusébio.

— Estou muito feliz e orgulhoso. E viva sempre o nosso futebol, que ainda é o melhor do mundo — disse Parreira.

Familiares, amigos do ex-treinador e autoridades também acompanharam a cerimônia. Coordenador das Seleções Masculinas de base da CBF, o ex-lateral Branco representou a entidade. Assim como Bebeto, ele "se declarou" a Parreira com um "eu te amo",

— O governo do Estado, através da Suderj, decidiu rever a Calçada da Fama e estender as pessoas que estão nela. O Parreira é um personagem histórico do futebol brasileiro e mundial. É mais do que justo celebrar esse feito histórico, não só de atletas, mas de outros personagens importantes no futebol mundial — disse o presidente da Superintendência De Desportos Do Estado Do Rio De Janeiro (Suderj), Marcos Santos.

