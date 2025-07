Ronaldo indica jogadores para Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti

Depois da contratação de Carlo Ancelotti, a Seleção Brasileira se prepara para a Copa do Mundo de 2026, e o italiano recebeu algumas dicas de Ronaldo Fenômeno. Em entrevista à Betfair, o ex-jogador apontou os principais jogadores brasileiros no primeiro semestre de 2025.

A lista é surpreendente e não conta com nomes de Neymar, Vinicius Júnior e Raphinha, por exemplo. Na sua posição, de centroavante, Ronaldo começou citando Igor Jesus, ex-Botafogo. Ele exaltou muito o desempenho do atleta, que agora vai jogar a Premier League.

- O Igor Jesus foi decisivo em muitas partidas do Botafogo, jogou muito bem o início desse Brasileirão e se destacou no Mundial de Clubes, principalmente no jogo contra o PSG. Ele tem faro de gol, é rápido e inteligente. Certamente, está no radar do Ancelloti e, se continuar nessa pegada, vai aparecer com mais frequência nas listas da Seleção - destacou Ronaldo.

Além de Igor Jesus, João Pedro, do Chelsea, foi lembrado por Ronaldo Fenômeno. Ele acabou de se sagrar campeão do Mundial de Clubes pelo Chelsea.

- João Pedro tem muito potencial. Ele entrou com personalidade no Mundial de Clubes e foi um dos protagonistas da campanha campeã do Chelsea, com três gols decisivos. Veio de um ótimo trabalho no Brighton, com muitos gols na Premier League. Acredito que é questão de tempo para se tornar titular absoluto do Chelsea e estar entre os titulares da Seleção Brasileira - relatou Fenômeno

Ronaldo Fenômeno falou sobre momento da CBF (Foto: Reprodução)

E para o meio-campo da Seleção Brasileira de Ancelotti?

Para jogar no meio-campo da Seleção Brasileira, Ronaldo Fenômeno apontou Gerson, ex-Flamengo, e agora do Zenit, como principal nome em 2025.

- Gérson é um jogador muito versátil, foi titular absoluto no Flamengo e segue presente nas convocações da Seleção Brasileira. Foram muitas atuações acima da média com a camisa rubro-negra e tudo indica que viverá uma grande fase também no futebol europeu - pontuou Ronaldo

Estevão, ex-Palmeiras, que pode jogar como 10, também foi lembrado e destacado pelo 9 do pentacampeonato Mundial.

- É impressionante o que ele já entrega em campo com tão pouca idade. Dribles, gols e muita personalidade. O Palmeiras o lapidou bem e, se ele continuar com os pés no chão, será outro nome importante para o Brasil na Seleção Brasileira - completou Fenômeno

Na zaga, Marquinhos, do PSG, foi o único lembrado por Ronaldo. Ele venceu a Liga dos Campeões em 2025 e chegou na final do Mundial de Clubes.

- Marquinhos é um jogador muito regular. No PSG, voltou a ser um dos pilares do time, conquistou mais uma vez a League 1 e ajudou a equipe na primeira conquista da Champions League. A consistência e a liderança dele em campo, numa temporada vitoriosa, impressionam. Ele vive um grande momento na Europa. Mesmo com tantas estrelas saindo do elenco francês, ele se manteve e não apenas é um alicerce do Paris Saint-Germain, mas um dos melhores zagueiros da atualidade - avaliou Ronaldo