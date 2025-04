Camisa vermelha na Seleção? ‘Talvez, mas não na Copa do Mundo’

A polêmica camisa vermelha da Seleção Brasileira ainda é um projeto e não há nenhuma garantia de que ela irá de fato vestir a equipe nacional em algum momento da Copa do Mundo de 2026. A repercussão negativa, aliás, já é vista em parte da cúpula da CBF como um sinal de que a ideia não deveria nem mesmo ir à frente.

continua após a publicidade

➡️Camisa vermelha da Seleção: ampla maioria rejeita ideia em enquete

De certo até o momento é a existência de um uniforme da Seleção Brasileira “em cores diferentes” sendo concebido pela Nike, a partir de uma autorização do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. As cores exatas ainda são um mistério — mas não é um vermelho vivo, como chegou a circular. E, o mais importante: o modelo ainda não foi aprovado. E talvez nem o seja.

A definição sobre a camisa “em cores diferentes” deverá acontecer apenas no meio do ano. Nesta terça-feira (29) o assunto foi abordado informalmente entre presidentes de federações e vice-presidentes da CBF que estiveram na entidade para apreciar o resultado financeiro de 2024 — que apresentou receita recorde e foi aprovado por unanimidade.

continua após a publicidade

Um deles admitiu com certo entusiasmo que um “uniforme vermelho” poderia ser produzido pela Nike, “que assinou um patrocínio bilionário”. Esse mesmo dirigente, porém, emendou:

— Mas não para jogar na Copa do Mundo. Se a proposta for essa, eu mesmo voto contra.

O estatuto da CBF veta cores no uniforme da Seleção Brasileira que não sejam as da bandeira do Brasil, exceto para ocasiões especiais e com aprovação da diretoria. Esse, no entanto, não seria um problema:

continua após a publicidade

— Bastaria maioria simples para alterar o estatuto — reconheceu o mesmo cartola.

Camisa vermelha na Seleção não foi pauta de reunião

A Assembleia Geral desta terça-feira ocorreu a portas fechadas, como é tradicional na CBF. Na saída, dirigentes ouvidos pelo Lance! disseram que a polêmica camisa vermelha não foi discutida.

— O tema foi apenas aquele que estava na pauta —, limitou-se a dizer Reinaldo Carneiro Bastos, da Federação Paulista de Futebol.