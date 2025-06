Convocado por Ancelotti, Andrey projeta vaga na Copa do Mundo: ‘Me vejo lá’

Andrey Santos teve uma temporada para se orgulhar no Strasbourg, da França, carimbando uma vaga na Seleção Brasileira na primeira convocação de Ancelotti. Em entrevista ao "As", da Espanha, o brasileiro falou do seu momento, Mundial de Clubes com o Chelsea e Seleção. Perguntado sobre uma vaga na Copa do Mundo, Andrey se mostrou confiante e reafirmou seu desejo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Vivendo grande fase no Strasbourg, Andrey é um meio-campista versátil que pode jogar tanto mais recuado quanto mais avançado. Jogando mais na frente, ele marcou 11 gols e deu quatro assistências na temporada, sendo um dos destaques da Ligue 1. O jogador, contudo, definiu sua posição preferida.

continua após a publicidade

— Posso jogar tanto como 5 quanto como 8, mas meu melhor desempenho é jogando como 5, como meio-campista. Me sinto mais confortável. Mas é claro que, se o técnico disser que devo jogar como 8, 5 ou até mesmo como goleiro, eu jogo. Sempre quero ajudar o time e o técnico. Quero estar preparado para entender todas as funções dos jogadores de linha para poder jogar. Claro, também gosto de entrar na área para marcar gols — contou Andrey ao "As".

Andrey deve realizar sua primeira partida em um jogo válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O meia já havia sido convocado por Ramon Menezes em 2023 para o amistoso contra o Marrocos, em Tânger, quando foi titular na derrota por 2 a 1. Perguntado sobre a Seleção Brasileira, o jogador não escondeu o brilho nos olhos.

continua após a publicidade

— É um sonho. Você sonha com isso desde criança. Jogar uma Copa do Mundo, representar seu país na maior competição do mundo, onde estão os melhores jogadores de cada seleção. Sim, eu me vejo lá; é um sonho poder jogar a Copa do Mundo. Mas é o que eu sempre digo: preciso estar no meu melhor no meu clube, mostrando todo o meu potencial. Não posso parar de trabalhar; pelo contrário, preciso acelerar o ritmo se quiser estar na lista final de convocados do Carlo Ancelotti.

Andrey vai jogar o Mundial de Clubes com o Chelsea

Andrey Santos em ação pelo Strasbourg, na temporada de 2024/25, da Ligue 1 (Foto: Divulgação/Strasbourg)

Andrey Santos estava emprestado ao Strasbourg, time dos mesmos donos do Chelsea. Após o fim da temporada para o clube francês, o brasileiro convocado por Ancelotti vai se apresentar ao elenco dos Blues para a disputa do Mundial. Perguntado sobre a expectativa para o campeonato e se falou com Enzo Maresca, treinador do clube, ele respondeu:

— Ainda não falei com o Enzo (Maresca), não. Depois desses jogos com a Seleção, volto ao Chelsea para o Mundial de Clubes. Quando falamos do Chelsea, é sobre vencer e lutar em todas as competições. Não será diferente com o Mundial de Clubes. Queremos ser campeões.

O Chelsea estreia na competição no dia 16 deste mês em partida contra o Los Angeles FC, que venceu do América do México e garantiu a última vaga para o Mundial. O time também é adversário do Flamengo na fase de grupos.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.