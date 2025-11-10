Caio Henrique tem sequência na Seleção e se aproxima da Copa do Mundo

O lateral Caio Henrique foi convocado pela terceira vez consecutiva para a Seleção Brasileira, desta vez para os amistosos contra Senegal e Tunísia. O jogador, presente nas listas de setembro, outubro e novembro, celebrou a sequência nesta segunda-feira (10), após o primeiro treino da equipe em Londres, e destacou a importância da sequência às vésperas da Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

➡️ Presidente da CBF diz que 'não vai permitir xenofobia' contra Ancelotti

— Estou muito contente de estar vestindo a camisa da Seleção. É a minha terceira vez consecutiva, isso mostra que venho fazendo um trabalho bem feito no meu clube. O mister e o staff sempre falam que temos que estar bem em nossos clubes para estar aqui na Seleção. Procuro aproveitar cada minuto e treinamento, porque sabemos o quão especial é estar na Seleção. Espero que a gente possa fazer dois grandes jogos — disse à CBF TV.

Durante o ciclo para a Copa, diversos jogadores foram testados na lateral esquerda. Caio avaliou que esta nova convocação representa mais uma oportunidade para consolidar seu espaço na equipe.

continua após a publicidade

— A competição é saudável, o Mister vem fazendo muitos testes, rodando bastante as convocações. E é importante ter uma sequência nas convocações. Se tenho a oportunidade de jogar cinco, dez minutos, tenho que deixar tudo em campo, acredito que o Mister observa bastante toda a nossa a entrega durante os treinos. Vou procurar continuar firme, trabalhando bem no meu clube para quem sabe ter outra oportunidade na Seleção — afirmou.

➡️ Entenda por que Richarlison é homem de confiança de Ancelotti na Seleção

Aos 28 anos, o jogador acumula passagens por Atlético de Madrid, Fluminense, Grêmio e Monaco, clube que defende desde 2020. Conhecido pela versatilidade, Caio ressaltou a importância de atuar em diferentes posições como uma de suas vantagens para seguir sendo lembrado nas convocações.

continua após a publicidade

— A experiência em cada lugar onde passei me tornou mais forte como jogador e no lado pessoal. Nem sempre é tão fácil se adaptar a outras culturas, mas hoje, com 28 anos, não sou mais um garoto, tenho algumas coisas vividas por aí. Com certeza isso me fez criar uma casca — declarou.

— Hoje no futebol mundial é importante o jogador saber mais de duas funções. Um jogo pode mudar bastante e às vezes o treinador pode pedir e precisar que você faça uma outra função. Acho que isso, sim, é um ponto positivo para mim. E, claro, queremos sempre ajudar a Seleção, independentemente da posição — completou.

Com Caio Henrique entre os convocados, o Brasil enfrenta Senegal no próximo sábado (15), às 13h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres. Na sequência, a Seleção encara a Tunísia no dia 18, às 16h30, no Decathlon Stadium, em Lille (França).

— A gente vai enfrentar a escola africana, duas equipes do continente africano. Na outra Data Fifa, enfrentamos a escola asiática e países que vão estar na Copa. Isso é importante para que a gente possa estudar esses adversários. Ainda não sabemos como vai ser o grupo da Copa do Mundo. Serão grandes testes para nós, e temos tudo para fazer dois grandes jogos — concluiu.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte