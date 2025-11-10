Ainda com o grupo incompleto, Brasil faz primeiro treino em Londres

O Brasil iniciou, nesta segunda-feira (10), os preparativos para os dois amistosos de novembro, contra Senegal e Tunísia. O primeiro treino comandado pela comissão técnica de Carlo Ancelotti aconteceu em Londres, na Inglaterra, e contou com 22 dos 26 jogadores convocados. A atividade marcou o início da última Data Fifa de 2025, que encerra o calendário da equipe neste ano.

A imprensa pôde acompanhar os 15 minutos iniciais do treinamento,que foi realizado no CT do Arsenal, base da Seleção nos próximos dias. Conduzido por Paul Clément, auxiliar técnico de Ancelotti, o trabalho começou com exercícios de troca de passes, movimentação e progressão, dando ênfase à intensidade e ao controle da posse de bola. Em seguida, Clément reuniu os jogadores e distribuiu coletes brancos para Ederson, Paulo Henrique, Marquinhos, Andrey Santos, Casemiro e Matheus Cunha, enquanto Lucas Paquetá atuava como coringa em uma atividade limitada a dois toques na bola.

Dos 22 atletas presentes em Londres, apenas 12 estiveram efetivamente em campo nesta segunda-feira: Ederson, Paulo Henrique, Luciano Juba, Caio Henrique, Marquinhos, Fabinho, Casemiro, Andrey Santos, Estevão, Lucas Paquetá, Rodrygo e Matheus Cunha. O restante do grupo participou de atividades regenerativas e leves na academia do CT.

Os primeiros a chegar à delegação foram Richarlison, Fabinho e Bento, que se apresentaram ainda no domingo (9). Quatro jogadores devem se integrar ao grupo nesta terça-feira (11), após atuarem no fim de semana pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro: Alex Sandro e Danilo, do Flamengo, Vitor Roque, do Palmeiras, e Fabrício Bruno, do Cruzeiro.

Entre os convocados por Ancelotti, três nomes são novidades nesta Data Fifa: Vitor Roque, do Palmeiras; Luciano Juba, do Bahia; e Fabinho, do Al-Ittihad. O trio pode receber as primeiras oportunidades sob o comando do técnico italiano, que busca observar novas opções para a formação da equipe antes do Mundial.

O Brasil enfrenta o Senegal no próximo sábado (15), às 13h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres. Três dias depois, encara a Tunísia, às 16h30 (de Brasília), no Decathlon Stadium, em Lille, na França. Além de encerrar a temporada 2025 da Seleção, os confrontos servem como etapa de observação no planejamento do Brasil para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.