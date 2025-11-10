A Seleção Brasileira empatou com Zâmbia por 1 a 1 no encerramento da primeira fase da Copa do Mundo Sub-17. A partida, disputada no Estádio Al Thumama, teve gols de Kalimina e Dell.

Com o resultado, o Brasil encerrou o Grupo H com sete pontos, após duas vitórias e um empate, somando 12 gols marcados e apenas um sofrido. Zâmbia teve a mesma campanha, mas ficou atrás pelo saldo de gols (cinco).

Agora, as equipes aguardam o encerramento da rodada para conhecer seus adversários nas oitavas de final. Ainda restam quatro grupos a serem definidos.

O JOGO

Ao contrário das últimas partidas, o Brasil encontra dificuldades para impor seu ritmo nos minutos iniciais. A Zâmbia apresentou boa organização defensiva e buscou o ataque sempre que tinha a bola. Mesmo com o confronto equilibrado, as oportunidades claras de gol foram raras nos primeiros 15 minutos.

Aos 17 minutos, a Zâmbia levou perigo em uma bomba de Mwale que assustou o goleiro João Pedro, da Seleção Brasileira. Melhor em campo, a equipe criou mais duas oportunidades na sequência: em um cruzamento na área, o lateral brasileiro Vinícius quase marcou contra ao tentar recuar de peito, e, no escanteio seguinte, Simute aproveitou o rebote e arriscou de longe, mas pegou mal na bola e mandou para fora.

Aos 26 minutos, o bom momento da Zâmbia se transformou em gol. Na cobrança de escanteio de Kalimina, o lateral Arthur Ryan deixou a bola passar, e o lance acabou resultando em um gol olímpico histórico no campo anexo do Al Thumama Stadium.

Aos 40, o Brasil criou sua melhor chance no primeiro tempo. Após cruzamento de Kayke, o atacante Dell, camisa 9, finalizou de forma mascada, mas obrigou o goleiro Chitambala a fazer uma grande defesa.

SEGUNDO TEMPO

O Brasil iniciou o segundo tempo com maior posse de bola e tentando pressionar o adversário. Aos quatorze minutos, Tiaguinho arriscou de fora da área, mas a bola parou na defesa. As primeiras investidas animaram a Seleção Brasileira: Dell recebeu dentro da área e finalizou, mas a zaga da Zâmbia fez o corte. No rebote, Kayke tentou aproveitar a sobra, porém mandou para fora.

Brasil terminou a primeira fase com sete pontos (Foto: Nelson Termé/ CBF)

O Brasil passou a dominar as ações e ter mais posse de bola. Em nova chegada pela direita, Felipe Morais invadiu a área e finalizou cruzado, mas o goleiro Chitambala fez a defesa.

De tanto insistir, a equipe brasileira chegou ao empate aos 35 minutos. O lateral Ângelo, que pertence ao São Paulo e já foi vendido ao Strasbourg, da França, cruzou com precisão para Dell subir e igualar o placar.

Com o empate, Zâmbia reagiu e voltou a pressionar. Nyirongo teve grande oportunidade embaixo da trave, mas o goleiro João Pedro, do Santos, fez uma excelente defesa. Na sequência, Kalimina tentou marcar um gol olímpico, porém o arqueiro brasileiro voltou a salvar a seleção.

As equipes seguiram pressionando e criaram oportunidades, mas o placar terminou em 1 a 1.

