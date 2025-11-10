Presidente da CBF diz que 'não vai permitir xenofobia' contra Ancelotti
Declaração acontece seis dias após falar de Emerson Leão e Oswaldo de Oliveira
O presidente da CBF, Samir Xaud, disse nesta segunda-feira (10) que a entidade "não vai permitir qualquer tipo de xenofobia". A declaração acontece seis dias após os ex-técnicos Emerson Leão e Oswaldo de Oliveira demonstrarem contrariedade com a presença de técnicos estrangeiros no Brasil. As falas aconteceram no auditório da CBF no momento em que a dupla dividia o palco com o técnico da Seleção, o italiano Carlo Ancelotti.
Na ocasião, Ancelotti ficou visivelmente desconfortável. Ele não chegou a falar com a imprensa, mas o Lance! apurou que o italiano não se deixou afetar. O caso foi considerado como isolado.
Nesta segunda, Xaud afirmou que conversou com Ancelotti e que o episódio não causou qualquer mal-estar entre ele e a CBF.
— Conversei, ele está tranquilo, se manteve tranquilo, não afetou o Ancelotti. O que eu quero deixar claro aqui é que a gente não vai permitir qualquer tipo de xenofobia, discriminação, por conta de nacionalidade — declarou Samir Xaud, antes de abrir oficialmente o Grupo de Trabalho da Arbitragem, evento que reúne dirigentes de clubes e federações na sede da CBF.
— A gente vê o profissional pela competência dele. Então a CBF está tranquila em relação a isso, o Ancelotti está tranquilo, isso não vai atrapalhar nada.
CBF e Ancelotti conversam para ampliar vínculo até 2030
O contrato de Carlo Ancelotti com a CBF é válido até o fim da próxima Copa do Mundo, mas o Lance! apurou que tanto Ancelotti quanto a entidade estão dispostos a renovar o vínculo por mais um ciclo, até o Mundial de 2030.
Ancelotti não conhecia o Brasil antes de chegar à Seleção, e desde que desembarcou tem feito questão de se aprofundar na cultura do Brasil, sobretudo a futebolística. Além de aprender o idioma, o técnico italiano tem viajado para diferentes capitais para assistir aos jogos das equipes brasileiras.
A Seleção Brasileira está na Inglaterra em preparação para os dois últimos amistosos do ano, diante de Senegal, no sábado (15), e Tunísia, na terça-feira (18).
