Seleção Brasileira

Presidente da CBF diz que 'não vai permitir xenofobia' contra Ancelotti

Declaração acontece seis dias após falar de Emerson Leão e Oswaldo de Oliveira

21bfbdb5-0a0f-44df-b58f-7fa73c17eff2_DOLZAN-5X7-baixa4-aspect-ratio-1024-1024
Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/11/2025
11:18
Carlo Ancelotti e Samir Xaud, presidente da CBF
Carlo Ancelotti recebeu apoio de Samir Xaud, presidente da CBF (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
O presidente da CBF, Samir Xaud, disse nesta segunda-feira (10) que a entidade "não vai permitir qualquer tipo de xenofobia". A declaração acontece seis dias após os ex-técnicos Emerson Leão e Oswaldo de Oliveira demonstrarem contrariedade com a presença de técnicos estrangeiros no Brasil. As falas aconteceram no auditório da CBF no momento em que a dupla dividia o palco com o técnico da Seleção, o italiano Carlo Ancelotti.

Na ocasião, Ancelotti ficou visivelmente desconfortável. Ele não chegou a falar com a imprensa, mas o Lance! apurou que o italiano não se deixou afetar. O caso foi considerado como isolado.

Nesta segunda, Xaud afirmou que conversou com Ancelotti e que o episódio não causou qualquer mal-estar entre ele e a CBF.

— Conversei, ele está tranquilo, se manteve tranquilo, não afetou o Ancelotti. O que eu quero deixar claro aqui é que a gente não vai permitir qualquer tipo de xenofobia, discriminação, por conta de nacionalidade — declarou Samir Xaud, antes de abrir oficialmente o Grupo de Trabalho da Arbitragem, evento que reúne dirigentes de clubes e federações na sede da CBF. 

— A gente vê o profissional pela competência dele. Então a CBF está tranquila em relação a isso, o Ancelotti está tranquilo, isso não vai atrapalhar nada.

CBF e Ancelotti conversam para ampliar vínculo até 2030

O contrato de Carlo Ancelotti com a CBF é válido até o fim da próxima Copa do Mundo, mas o Lance! apurou que tanto Ancelotti quanto a entidade estão dispostos a renovar o vínculo por mais um ciclo, até o Mundial de 2030.

Ancelotti não conhecia o Brasil antes de chegar à Seleção, e desde que desembarcou tem feito questão de se aprofundar na cultura do Brasil, sobretudo a futebolística. Além de aprender o idioma, o técnico italiano tem viajado para diferentes capitais para assistir aos jogos das equipes brasileiras. 

A Seleção Brasileira está na Inglaterra em preparação para os dois últimos amistosos do ano, diante de Senegal, no sábado (15), e Tunísia, na terça-feira (18).

2º Fórum Brasileiro de Treinadores de Futebol
Oswaldo de Oliveira falou contra técnicos estrangeiros diante de Ancelotti (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

