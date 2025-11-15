Ancelotti busca o equilíbrio na defesa do Brasil diante de Senegal

Se nada mudar no planejamento da comissão técnica da Seleção, Carlo Ancelotti fará neste sábado (15) o penúltimo teste na equipe antes de encaminhar a convocação final para a Copa do Mundo. Em Londres, diante de Senegal, o treinador italiano tentará encontrar o ponto de equilíbrio na defesa do Brasil que, após um período de estabilidade, vacilou no último amistoso. A partida no Emirates Stadium começa às 13h (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️Na Inglaterra, Ancelotti tenta definir laterais da Copa do Mundo

O setor defensivo foi o principal problema da Seleção neste ciclo de Mundial, mas havia se firmado com a chegada do treinador italiano. O Brasil não sofreu nenhum gol nos três primeiros jogos com Ancelotti e levou o primeiro apenas na partida derradeira das Eliminatórias, diante da Bolívia, na altitude de El Alto.

Mas os três gols sofridos há cerca de um mês, na derrota por 3 a 2 para o Japão, reacenderam o alerta. E, por isso, Ancelotti decidiu mexer na defesa do Brasil para a partida diante de Senegal. Ele deverá escalar Éder Militão, que é zagueiro, na lateral-direita.

continua após a publicidade

— A história da última vitória da Seleção [na verdade, da campanha do Tetra] está focada na defesa. Um time com uma individualidade fantástica, que gostava do jogo... Lembro de 1994, um time com dois volantes, muito fechado atrás e com Bebeto e Romário para fazer a diferença. Isso que penso para o Mundial. Uma defesa sólida ajuda os jogadores de qualidade a fazer a diferença — disse Ancelotti na véspera do jogo.

Amistoso encaminha fim da fase de testes da Seleção

No mês passado, Carlo Ancelotti revelou que esta Data Fifa será a última em que o treinador fará testes de jogadores. A intenção é que em março, quando o Brasil fará amistosos contra equipes europeias nos Estados Unidos, a Seleção já tenha o grupo praticamente definido para a Copa do Mundo.

continua após a publicidade

➡️Clique para assistir Brasil x Senegal

Fabinho e Marquinhos durante treino do Brasil no Emirates Stadium (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Tudo sobre o jogo entre Brasil x Senegal (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA



BRASIL x SENEGAL

Amistoso

📆 Data e horário: Sábado, 15 de novembro, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)

👁️ Onde assistir: Globo (TV Aberta), SporTV (TV Fechada) e GETV (Streaming)

🕴️ Arbitragem: Não informado.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brasil (Técnico: Carlo Ancelotti)

Ederson; Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Rodrygo, Matheus Cunha e Vini Jr..

Senegal (Técnico: Pape Thiaw)

Édouard Mendy; Alexandre Mendy, Koulibaly, Niakhate e Diouf; Pape Matar Sarr, Gueye e Ndiaye; Ismaila Sarr, Sadio Mané e Nicolas Jackson.