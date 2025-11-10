Antes da Copa, Seleção Brasileira repete parte do roteiro de 2022

Na Europa para os dois últimos amistosos do ano, a Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti repete grande parte do roteiro que o Brasil de Tite seguiu na preparação para a Copa do Mundo de 2022, realizada no Catar. Isso se reflete na escolha dos adversários, nos locais dos jogos e até mesmo nos atletas convocados. Há, contudo, uma diferença importante: desta vez, o calendário menos pressionado permite a projeção de dois jogos de maior exigência antes da convocação para o Mundial.

continua após a publicidade

➡️Uniforme reserva do Brasil para a Copa do Mundo de 2026 vaza; veja imagens

No próximo sábado (15), a Seleção irá enfrentar Senegal no Emirates Stadium, em Londres, e três dias depois jogará com a Tunísia, em Lille, na França. Em 2022, a equipe então comandada por Tite jogou os últimos amistosos pré-Copa diante de Gana e Tunísia.

E não será surpresa se a base do time que irá enfrentar os tunisianos na terça-feira (18) for a mesma de três anos atrás. Isso porque, dos convocados por Carlo Ancelotti para esta Data Fifa, Danilo, Marquinhos, Casemiro, Lucas Paquetá, Rodrygo e Richarlison estiveram em campo naquela partida, disputada em Paris

continua após a publicidade

Em 2022, o Brasil usou a Data Fifa anterior para amistosos com Coreia do Sul, em Seul, e Japão, em Tóquio, exatamente como a Seleção Brasileira de Ancelotti fez desta vez. E vale acrescentar que os quatro últimos jogos das Eliminatórias para aquela Copa do Mundo foram diante de Equador, Paraguai, Chile e Bolívia, mesmos adversários que a equipe nacional teve desde que Ancelotti assumiu, no fim de maio.

Antes da Copa, Ancelotti terá chance de testar Seleção diante de equipes europeias

Mas, para a Copa do Mundo de 2026, Carlo Ancelotti terá um acréscimo importante à programação de Tite em 2022: uma Data Fifa extra, em março. E ela será utilizada para o Brasil enfrentar seleções europeias bem ranqueadas, algo que a Seleção não conseguiu na preparação para o Catar.

continua após a publicidade

Vale lembrar que o ciclo para o Mundial de 2022 foi atípico. Primeiro, a pandemia de covid-19 alterou a tabela de jogos das Eliminatórias, com partidas sendo adiadas. Isso diminuiu o espaço para a realização de amistosos. Além disso, a Copa do Mundo do Catar foi realizada no final do ano, o que fez com que as Datas Fifa anteriores coincidissem com jogos da Liga das Nações da Uefa. E isso impediu que a Seleção de Tite enfrentasse equipes europeias.

Agora, Ancelotti terá a oportunidade de comandar o Brasil em mais dois amistosos antes de definir a convocação para a Copa do Mundo de 2026. Os jogos serão em março, nos Estados Unidos, e já está definido que serão diante de seleções europeias. A França deverá ser um dos adversários; o outro deverá ficar entre Holanda ou Croácia.