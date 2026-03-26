Brasil x França: saiba quem poderão ser as caras novas de Ancelotti

Jogo mais difícil da Era Ancelotti na Seleção, Brasil x França será a penúltima partida antes de o técnico definir a lista de convocados para a Copa do Mundo. E, ainda assim, poderá marcar a estreia de jogadores "desconhecidos" do torcedor, mas que vêm fazendo grande temporada no futebol europeu.

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Talvez o principal deles seja Igor Thiago. O centroavante do Brentford, de 24 anos, marcou 22 gols nos 33 jogos que disputou até aqui na temporada europeia. Desse, 19 foram na Premier League, o que o deixa como vice-artilheiro da competição. Ele está atrás apenas de Erling Haaland, que tem 22.

A presença de Igor Thiago em Brasil x França é incerta. Como de hábito, Carlo Ancelotti não antecipou a escalação, e o atacante do Brentford larga atrás na preferência pelo comando do ataque da Seleção, que tem neste Data Fifa João Pedro e Endrick.

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Outros dois jogadores pouco conhecidos da torcida brasileira são os zagueiros Bremer e Ibañez, e um deles vai aparecer na escalação da Seleção. O escolhido fará companhia a Léo Pereira, do Flamengo, já que Carlo Ancelotti não poderá contar com Marquinhos, que reclamou de dores no quadril no treino de segunda-feira (23) e está entregue à fisioterapia.

Bremer é defensor da Juventus, enquanto Ibañez está atualmente no Al-Ahli, da Arábia Saudita. Muitos talvez não lembrem, mas o zagueiro que atua na Itália esteve com a Seleção Brasileira no grupo que disputou a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Ele foi titular no jogo derradeiro da primeira fase, quando o então técnico Tite escalou um time praticamente reserva e o Brasil acabou derrotado por 1 a 0 para Camarões.

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Um fato curioso é que a briga pela titularidade em Brasil x França é a mesma registrada há menos de quatro anos: isso porque Ibañez chegou a ser cotado para o Mundial de Catar, tendo perdido a vaga justamente para Bremer.

Comissão técnico da Seleção vai promover novidades em Brasil x França (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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