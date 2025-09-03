Brasil x Chile: Seleção de Ancelotti já está no Rio após atraso na saída de Teresópolis

A Seleção Brasileira já está no Rio de Janeiro para o confronto contra o Chile, válido pela penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O duelo será disputado nesta quinta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Estádio do Maracanã.

Depois de passar os últimos três dias concentrada na Granja Comary, em Teresópolis, a delegação deixou o centro de treinamentos com atraso. A saída estava prevista para as 14h30, mas um acidente na Serra causou retenção no trânsito, e o ônibus da equipe só conseguiu partir por volta das 17h30, o que acabou atrasando a chegada ao Rio de Janeiro.

Já na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade, os jogadores foram recebidos com entusiasmo por torcedores e hóspedes do hotel que serve de concentração. Muitos aproveitaram a oportunidade para pedir fotos e autógrafos, especialmente dos ídolos Marquinhos, Casemiro e Richarlison, que pararam para atender os presentes antes de entrar no saguão.

O técnico Carlo Ancelotti, que comanda a equipe pela primeira vez em um jogo oficial no Maracanã, chegou em um ônibus separado, junto com a comissão técnica. Ele foi o primeiro a descer e entrar no hotel, em um movimento discreto, mas igualmente observado pelos torcedores que acompanharam a chegada.

Já classificado para o Mundial, o Brasil encara a partida contra os chilenos como uma oportunidade para testar novas opções e consolidar a preparação rumo à Copa de 2026. O ambiente no Rio de Janeiro é de expectativa, não apenas pelo reencontro das duas seleções no Maracanã, mas também pela chance de o público observar de perto o trabalho de Ancelotti no comando da equipe.

