A sétima estrela precisa ser construída com o tempo. A conquista do hexacampeonato do Brasil na Copa do Mundo de Futsal contou com grande engajamento do público brasileiro. Mas, para o desenvolvimento da modalidade, é importante que haja um fomento contínuo por parte das entidades. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o técnico da Seleção Brasileira, Marquinhos Xavier, comentou os caminhos para que o esporte se desenvolva.

— A liga e as confederações precisam andar juntas. O quanto a Seleção Brasileira, com esse título mundial, vai aportar de visibilidade para essas entidades? Só que muitas vezes a Seleção precisa dessas organizações, mas não é atendida da maneira que gostaria. Nós precisamos nos aproximar de outros órgãos, como o Ministério do Esporte e o Comitê Olímpico Brasileiro, para discutir pautas importantes, falar sobre formação e ter um plano de desenvolvimento do futsal brasileiro — disse o treinador.

A Seleção Brasileira de futsal ficou 12 anos sem chegar à decisão do Mundial. De acordo com Marquinhos Xavier, um dos meios para que este hiato não aconteça novamente é pensar à longo prazo. O técnico falou sobre a importância de apostar na formação qualificada de profissionais em diversas áreas do esporte.

— Nós não temos planejamento, não sabemos o que queremos ser daqui a 30 anos. Vamos chamar especialistas das universidades, que trabalham com pedagogia no esporte e treinamento esportivo e ver como a gente pode desenvolver um plano pensando lá na frente. Eu acredito que teoria e prática precisam andar juntas — completou.

Marquinhos Xavier foi campeão da Copa do Mundo de Futsal com o Brasil (Foto: Leto Ribas/CBF)

Marquinhos Xavier é doutor em Educação Física e trabalha como técnico de futsal desde 2005. Além de comandar o Brasil, o técnico dirigiu equipes como Palmas, Marcianise, Toledo, Horizontina, Copagril e Carlos Barbosa. Neste último, foi campeão da Liga Nacional em 2015 e da Libertadores em 2017, 2018 e 2019.