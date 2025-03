O técnico Dudu Patetuci, da Seleção Brasileira, anunciou a convocação de 23 jogadores para a disputa do Sul-Americano sub-17. A competição será disputada entre 27 de março e 12 de abril, na Colômbia. A delegação viaja para o torneio no dia 25. O elenco se apresentará em 10 de março e passará por duas semanas de treinos na Granja Comary, em Teresópolis.

Os clubes com mais representantes foram Bahia, Cruzeiro, Fluminense e Grêmio. Conhecido como Haaland do Sertão, o atacante do Bahia Dell fez sua estreia no profissional do clube em fevereiro, no Campeonato Baiano.

O Brasil está no Grupo B, junto com Bolívia, Equador, Uruguai e Venezuela. Os jogos serão disputados no estádio Jaime Morón, em Cartagena. Já o grupo A tem Argentina, Chile, Colômbia, Paraguai e Peru. A Seleção Brasileira Sub-17 venceu a última edição, que foi realizada no Equador, em 2023.

Sete vagas no Mundial

Os primeiros e segundos colocados avançam para as semifinais e garantem vagas no Mundial, que será disputado entre 5 e 27 de novembro deste ano, no Catar.

Já os terceiros e quartos colocados de cada grupo se enfrentam para definir mais duas vagas. A última vaga fica com um jogo entre esses perdedores. Ou seja, sete dos 10 participantes disputarão o Mundial.

O Brasil é o atual campeão e busca a 14ª taça do torneio. A equipe canarinha foi campeã em 1988, 1991, 1995, 1997, 1999, 2001, 2005, 2007, 2009, 2011, 2015, 2017 e 2023.

Seleção brasileira foi campeã em 2023, no Equador. Rafael Ribeiro/CBF

Veja os convocados

Goleiros: Arthur Nascimento (Bahia), João Pedro (Santos) e Kaio de Assis (Atlético-MG) Laterais: Angelo Henrique (São Paulo), Arthur Ryan (Fluminense) Denner (Corinthians) e Rafael Gonzaga (Santos) Zagueiros: Luis Eduardo (Grêmio), Kauã Prates (Cruzeiro), Vitor Fernandes (Atlético-MG) e Vitor Hugo (Cruzeiro) Meio-campistas: Andrey Fernandes (Vasco), Felipe Morais (Cruzeiro), Gustavo Gomes (Athletico), Luis Felipe (Palmeiras), Tiago Augusto (Grêmio) e Zé Lucas (Sport) Atacantes: Dell (Bahia), Gabriel Mec (Grêmio) Luis Gustavo (Red Bull Bragantino), Naarã (Fluminense), Ruan Pablo (Bahia) e Wesley Natã (Fluminense)

