O Brasil venceu a Venezuela por 1 a 0 nesta quinta-feira (3), no Estádio Olímpico Jaime Morón León, em Cartagena, na Colômbia, pelo Sul-Americano sub-17. Luís Eduardo, do Grêmio, foi o autor do gol da vitória. Com o resultado, a Seleção agora soma agora sete pontos e é líder do grupo B, à frente da Vinotinto e do Equador, com seis pontos.

Brasil sub-17 x Venezuela sub-17: como foi o jogo?

Seleção Brasileira fez um primeiro tempo irregular, mas ainda assim teve chances de abrir o placar, como numa cobrança de escanteio de Felipe Morais, aos 22 minutos, em que por pouco não saiu um gol olímpico. A bola bateu na trave e voltou para Felipe. O árbitro não deu dois toques e deixou o lance seguir. Na sequência, o goleiro da Venezuela evitou o gol.

No segundo tempo, a Seleção apresentou um futebol mais objetivo e dinâmico e envolveu a Venezuela. Aos 3 minutos, a equipe organizou um bom ataque pela direita, com Angelo, mas a zaga rival afastou o perigo. Aos 12, Ruan Pablo chutou forte de fora da área e quase fez o gol.

O gol estava maduro e surgiu aos 43 minutos. Após cobrança de escanteio do lado direito, Luís Eduardo surgiu atrás de um defensor da Venezuela, subiu e cabeceou praticamente sem ângulo, surpreendendo o goleiro adversário para dar a vitória ao Brasil.

Brasil vence a Venezuela pelo Sul-Americano sub-17 (Foto: Nelson Terme / CBF)

O que vem por aí?

A fase de grupos do Sul-Americano terminará no sábado (5), quando o Brasil enfrentará o Equador, novamente em Cartagena. Um empate bastará para que a Amarelinha se classifique à fase semifinal da competição.