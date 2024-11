A seleção feminina do Brasil se impôs diante da Austrália em Brisbane e venceu o amistoso internacional por 3 a 1 nesta quinta-feira (28). O destaque da partida ficou por conta de Amanda Gutierres, que voltou a ser convocada e anotou os dois primeiros gols em 13 minutos; Foord diminuiu para as Matildas, mas Gio Queiroz balançou as redes e deu números finais ao encontro.

O time de Arthur Elias foi a campo com um bom número de desfalques, como Marta, que não foi convocada por opção do comandante, além de Kerolin e Priscila, cortadas por lesão. A partida também marcou a aposentadoria da zagueira australiana Clare Polkinghorne pela seleção; a defensora recebeu grandes homenagens antes da partida e foi substituída sob uma chupa de aplausos na segunda etapa.

👀 COMO FOI O JOGO?

Nos primeiros quinze minutos, o Brasil dominou as ações. Aline Gomes tentou finalização na entrada da área, mas bateu fraco para defesa de Mackenzie Arnold. Logo depois, aos 6', Amanda Gutierres foi lançada na entrada da área e mostrou classe para tirar a goleira da jogada e colocar para o gol vazio, anotando seu primeiro gol com a camisa do Brasil.

Foram necessários outros sete minutos para que a artilheira reencontrasse o caminho das redes. Aos 13', Duda Sampaio fez um lançamento primoroso de trivela para Aline pelo lado esquerdo. A veloz camisa 7 cortou para o meio e pisou na entrada da área para Amanda, que bateu de primeira com o pé canhoto; Arnold chegou a tocar na bola, mas não conseguiu evitar o segundo tento.

Com a vantagem, o ímpeto da Seleção diminuiu, e a Austrália voltou ao jogo. Nos minutos finais da etapa inicial, Carpenter pisou na linha de fundo e, mesmo cercada por duas, cruzou rasteiro na área. Emily van Egmond clareou o espaço com um corta-luz, e Foord fingiu finalização, deixou a marcação no chão e bateu rasteiro, tirando de Natascha para diminuir o marcador.

No segundo tempo, o Brasil voltou mais ligado, e a pressão em bloco médio contra a defesa da Austrália funcionou. Gio Queiroz, que entrou no lugar da lesionada Marília na primeira etapa, roubou a bola de Kennedy; a sobra ficou com Aline, que de primeira, devolveu na frente. Gio acelerou, limpou Polkinghorne com facilidade e colocou no canto de Arnold para aumentar a vantagem e fechar a conta em favor das comandadas de Arthur Elias.

🤔 O QUE VEM POR AÍ?

O duelo, que serve como preparação da Seleção para a Copa América de 2025, será repetido no domingo (1). Às 5h45 (de Brasília), as duas equipes voltam a se enfrentar, mas desta vez no Cbus Super Stadium, em Gold Coast, também na Austrália.

Jogadoras do Brasil comemoram gol sobre a Austrália em amistoso (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

✅ FICHA TÉCNICA

Austrália 1x3 Brasil

Amistoso Internacional

📆 Data e horário: quinta-feira, 28 de novembro de 2024, às 7h10 (de Brasília)

📍 Local: Suncorp Stadium, em Brisbane (AUS)

🥅 Gols: Amanda Gutierres (BRA - 6' 1T e 13' 1T); Caitlin Foord (AUS - 43' 1T); Gio Queiroz (BRA - 9' 2T)

🟨 Cartões amarelos: Vitória Calhau [duas vezes] e Gio Queiroz (BRA); Caitlin Foord (AUS)

🟥 Cartões vermelhos: Vitória Calhau

🏟️ Público presente: 47.501 pessoas

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

AUSTRÁLIA (Técnico: Tom Sermanni)

Mackenzie Arnold; Ellie Carpenter, Allana Kennedy, Clare Polkinghorne (Sharn Freier), Clare Hunt e Steph Catley; Kyra Cooney-Cross, Emily van Egmond (Tameka Yallop), Winonah Heatley (Daniela Galic) e Hayley Raso; Caitlin Foord

BRASIL (Técnico: Arthur Elias)

Natascha (Lorena); Fê Palermo, Isa Haas, Vitória Calhau e Yasmin (Bruninha); Laís Estevam (Camilinha), Duda Sampaio e Gabi Portilho (Vic Albuquerque); Marília (Gio Queiroz), Aline Gomes e Amanda Gutierres (Adriana)