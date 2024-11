O clima para Mbappé no Real Madrid não é dos melhores. Contratado a peso de ouro na janela de transferências do verão europeu, o francês ainda não conseguiu se firmar como protagonista da equipe, vem recebendo críticas da imprensa local, e parece também não ter o respaldo de companheiros.

Uma cena curiosa no túnel de acesso para o gramado do Anfield, em duelo contra o Liverpool, pela Champions League, foi divulgada pela "CBS Sports". Ao tentar uma conversa com Jude Bellingham antes do começo da segunda etapa de jogo, o camisa 9 foi completamente ignorado pelo inglês, que lhe interrompeu para dar atenção a Rüdiger e instruir Brahim Díaz. Ao ser deixado de lado, Kylian encostou-se na parede, e olhou para seu companheiro com certa raiva.

👀 Veja abaixo a situação:

Bellingham wasn't having none of that Ted talk From Mbappe. pic.twitter.com/Tw477TWHnG — Banter Extra (@BantersExtra) November 28, 2024

Nas redes sociais, brasileiros associaram de forma direta a situação desta quarta (27) com o caso vivido por Vini Jr em outubro de 2020. Na ocasião, Karim Benzema chamou Mendy na frente do brasileiro e, falando em francês para que não pudesse ser entendido pela joia revelada pelo Flamengo, pediu para que "não tocasse a bola nele, pois estava jogando contra o time". Menos de dois anos depois, um Vinícius mais maduro e desenvolvido fez com o centroavante uma dupla entrosada e imparável que conduziu o Real de Carlo Ancelotti ao título da Liga dos Campeões.

Em uma atuação abaixo das expectativas diante do Liverpool, pela o craque foi anulado pela defesa dos Reds no primeiro tempo e, na volta do intervalo, teve a chance de empatar o jogo quando os Merengues perdiam por apenas 1 a 0. Porém, em cobrança de pênalti ruim, parou no goleiro Kelleher, e minutos depois, viu Gakpo ampliar a vantagem e matar o jogo para os ingleses, o que lhe rendeu o posto de vilão da derrota na visão pública.

Ainda assim, após o apito final na Inglaterra, Bellingham saiu em defesa pública de Mbappé e tirou de seu companheiro o peso da dura derrota para os comandados de Arne Slot.

- A perda do pênalti acontece, e ela não foi a razão para que perdêssemos o jogo. Nós não fomos bem o suficiente na parte coletiva, e o Liverpool jogou mais bola do que nós - afirmou o camisa 5.

⚪ Real de Mbappé em apuros na esfera europeia

Com a derrota, o Real Madrid caiu para a 24ª colocação, que rende a última vaga na fase de 16 avos de final da competição. Para tentar se recuperar e ainda sonhar com um lugar direto nas oitavas, o time de Ancelotti visitará a Atalanta no dia 10 de dezembro, em revanche da Supercopa Europeia, pela sexta rodada da fase de liga.

