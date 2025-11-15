Ancelotti elogia Brasil, mas alerta para falta de controle do jogo no segundo tempo

O Brasil venceu o Senegal por 2 a 0 na tarde deste sábado (15), em Londres e agradou o técnico Carlo Ancelotti, que elogiou o sistema ofensivo, mas também mandou uma mensagem para o time na entrevista coletiva após a partida.

— A primeira parte foi muito boa. Pressão alta, agressividade, e na segunda parte poderia ser melhor. Defendemos bem com bloco baixo e aproveitamos a transição, só que às vezes forçamos demais, poderíamos controlar mais o jogo, mas é característica dos jogadores que temos na frente — analisou Ancelotti.

Brasil supera marcação e vence Senegal por 2 a 0 na preparação para a Copa do Mundo

O Brasil abriu o placar na metade da primeira etapa com Estêvão e ampliou com Casemiro menos de dez minutos depois. Na segunda etapa, o time sofreu um pouco com a pressão de Senegal, que teve chances para diminuir.

Ancelotti também aproveitou para analisar como a seleção brasileira construiu a vitória diante de Senegal, equipe que não perdia há 26 jogos.

— Foi um jogo muito bonito. Com sacrifício e concentração a nível defensivo. Gostei do trabalho feito, do sacrifício, dessa ideia do jogo que queríamos fazer bem com qualidade, concentrado defensivamente e todos os jogadores trabalharam muito bem. Muita pressão na primeira parte, controle na segunda parte, porque não precisamos da pressão muito alta como na primeira parte. A qualidade dos jogadores na frente fez a diferença — afirmou o treinador.

Depois de sofrer três gols na derrota para o Japão, por 3 a 2, na última Data Fifa, um dos pontos de atenção para Ancelotti era a defesa. Por isso, para este jogo ele escolheu Militão, zagueiro de origem, para atuar na lateral direita.

— Acho que a dupla Militão e Estêvão funcionou muito bem pela direita. Militão está em uma condição espetacular física e mental. Acho que dois anos sem jogar amadureceram muito ele no aspecto mental. Com essa atitude, pode jogar em todas as posições. Foi muito bem como lateral-direito, a equipe foi muito sólida e estamos satisfeitos — completou.

O Brasil volta a campo na próxima terça-feira, quando enfrenta a Tunísia, em Lille, na França, às 16h30 (de Brasília).