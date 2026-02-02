A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), anunciou, nesta segunda-feira (2), a nova patrocinadora da Seleção Brasileira. Depois de 12 anos, a Volkswagen voltará a estampar a camisa brasileira, desta vez englobando todos os times (feminino, masculino, base e profissional), em um vínculo de dois anos.

O evento de lançamento foi realizado no Rio de Janeiro, na sede da entidade, e contou com uma exposição de cinco carros clássicos da marca na entrada, um para cada título mundial da Seleção. Estavam presentes Carlo Ancelotti, treinador do Brasil, Samir Xaud, presidente da CBF, e Cris Gambaré, coordenadora de Seleções Femininas, além de Ciro Possobom, CEO e presidente da Volkswagen no Brasil.

Carros da Volkswagen expostos na CBF (Foto: Sharon Prais/CBF)

Antes do grande anúncio, diante de um auditório lotado, Ciro expôs os números da empresa, líder em vendas no país e reforçou a relação da marca com a cultura brasileira. Em seguida, exibiram o vídeo de lançamento, estrelado por Ancelotti e amplamenta aplaudido pelos presentes.

- A parceria entre a Volkswagen e a CBF simboliza a união de duas forças que moldaram a identidade brasileira ao longo de décadas. De um lado, uma montadora que ajudou a impulsionar o desenvolvimento industrial do país; de outro, a instituição que representa a maior paixão nacional. Esse

contrato de patrocínio celebra não apenas marcas, mas histórias que caminham juntas com o povo brasileiro, e essa conexão emocional reforça a natural sintonia entre a montadora e nossas seleções - disse Samir Xaud, após o anúncio.

- O apoio da Volkswagen do Brasil à CBF e às Seleções Brasileiras de Futebol masculina e feminina em

todas as categorias nos enche de orgulho, especialmente nesses anos tão simbólicos de 2026 e 2027. Só uma montadora com 72 anos de Brasil — feita por brasileiros, produzindo aqui e profundamente conectada ao País — poderia assumir um patrocínio dessa grandeza. Ao longo da nossa trajetória, nos tornamos a maior fabricante de automóveis do Brasil, com mais de 26,2 milhões de veículos produzidos, geramos mais de 200 mil empregos diretos, e muito mais indiretos, contribuindo com o desenvolvimento da indústria e da economia brasileira, impulsionando inovação, inclusão e diversidade. Agora, entramos em campo para unir duas paixões que movem o Brasil: carros e o futebol, que emociona, inspira e conecta o País inteiro. Afinal, como eu sempre digo, todo brasileiro tem histórias com a Volkswagen e também com o nosso futebol - afirmou Ciro Possobom.

Representantes das Seleções Brasileiras, CBF e Volkswagen (Foto: Sharon Prais/Lance!)

Depois, foi a vez de Cris Gambaré e Carlo Ancelotti subirem ao palco para falar sobre cada modalidade envolvida na parceria a expectativa para as respectivas Copas do Mundo - masculina em 2026 e feminina em 2027. O treinador da Seleção, inclusive, revelou que possui um carro da marca e brincou que "está no lugar certo", pois pensa em trocar por um novo em breve, arrancando risadas gerais.

No evento, a Volkswagen informou ainda que lançará um modelo de carro com inspiração no futebol, relembrando as oito edições especiais que criaram em anos anteriores, o Gol Copa de 1982, 1994, 2002, 2006, 2010 e 2014, e o Fox Seleção 2014 (expostos na foto acima)

Volkswagen é a nova patrocinadora da Seleção Brasileira (Foto: Sharon Prais/Lance!)

