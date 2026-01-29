O Real Betis vence o Feyenoord por 2 a 0 ao término do primeiro tempo nesta quinta-feira (29), no Estadio de la Cartuja, em partida válida pela oitava e última rodada da fase de liga da Europa League 2025/26. O grande destaque dos 45 minutos iniciais foi Antony, autor do gol de abertura e responsável pela assistência que resultou no segundo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Antony abriu o placar aos 17 minutos, com chute de rara precisão de perna esquerdana entrada da área, que encontrou o ângulo direito do gol, sem chances para o goleiro Timon Wellenreuther. O segundo gol, aos 32', contou com participação direta do camisa 7, que conduziu a jogada pelo lado direito, atraiu a marcação e cruzou de canhota para Abdessamad Ezzalzouli concluir de cabeça.

continua após a publicidade

Nas redes sociais, torcedores que acompanharam a partida elogiaram a atuação de Antony na etapa inicial. O brasileiro não marcava há oito jogos, tendo seu último gol justamente na Europa League, contra o Dinamo Zagreb, na sexta rodada. Agora, novamente na competição continental, ele retorna a campo e volta a encantar os olhos da torcida:

Tradução: É ótimo te ver assim, Antony, o time está melhorando muito no ataque.

Tradução: Aquelas pessoas com aqueles segmentos de rádio ridículos e notas de áudio pedindo para Antony ser afastado. Um beijo para todos eles.

continua após a publicidade

Tradução: Antony está provando que as pessoas estão erradas hoje.

Tradução: Não consigo pensar em mais de um indicado para a última Bola de Ouro que não está no nível do lesionado Antony.

Antony, do Real Betis (#7), disputa a bola com o Aymen Sliti, do Feyenoord (#32), em partida válida pela Europa League 2025/26 (Foto: Cristina Quicler/AFP)

Com o resultado parcial, a equipe treinada por Manuel Pellegrini assegura classificação direta para as oitavas de final da Europa League, ocupando a quinta posição do grupo com 17 pontos, obtidos por cinco vitórias, dois empates e uma derrota, além de 13 gols marcados e seis sofridos. Antes da partida de hoje, Antony havia registrado três gols e duas assistências na competição.

O Feyenoord, comandado pelo ícone Robin van Persie, está eliminado até o momento, com apenas seis pontos após oito rodadas, conquistados por duas vitórias e seis derrotas, tendo marcado 10 gols e sofrido 15.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.