Marcelo Teixeira avalia Efeito Neymar no Santos: ‘Ampliou horizonte’

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, afirmou que o retorno de Neymar 'ampliou os horizontes' do clube.

Teixeira participou de um evento em São Paulo, na última terça-feira (18), no Sport & Business Summit, em um painel sobre 'modelos de SAFs no Brasil'.

continua após a publicidade

-O Neymar está fazendo com que o Santos amplie bem o seu horizonte, melhore as alternativas de receitas e olhe para os objetivos deste ano, que continuam tendo grandes obstáculos, com uma expectativa mais positiva. Queremos continuar dentro da linha da austeridade e transparência, fazendo com que o mercado entenda a nossa administração- apontou o empresário.

Marcelo Teixeira ressaltou que desde o anúncio do retorno de Neymar, o Peixe fechou com três novos patrocinadores, registrou um aumento de mais de 4,5 milhões de seguidores nas redes sociais e bateu a marca de 70 mil sócios-torcedores.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Marcelo Teixeira e Neymar durante apresentação do camisa 10 no retorno ao clube da Baixada Santista. (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

SAF no Santos:

Eleito presidente do Santos no fim do ano passado, Marcelo Teixeira comentou sobre o atual momento do clube, que voltou à elite do futebol brasileiro.

-Quando assumimos o clube, desde o início queríamos fazer uma transformação. Isso não está condicionado a um modelo de SAF, mas sim a uma gestão profissional, que é o que estamos fazendo. Talvez, se o momento do Santos fosse diferente quando assumimos, já poderíamos ter pensado em alguma reforma do tipo, mas é algo que ainda está por vir e, quando acontecer, tenho certeza de que o Conselho Deliberativo e o quadro de sócios conseguirão decidir o melhor caminho para a instituição - ressaltou o presidente.

continua após a publicidade

Marcelo Teixeira debateu o modelo de gestão da SAF no futebol brasileiro ao lado de Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, e Alex Bourgeois, investidor da SAF da Portuguesa.

-Vale lembrar que os modelos de SAF ou clube associativo não são sinônimos de sucesso. O resultado prático acontece quando você coloca em ritmo uma gestão com objetivos e metas bem definidas. No ano anterior, por exemplo, mesmo economicamente frágeis, buscamos alternativas no mercado para melhorar nossas receitas, procurando atingir exatamente os valores que precisávamos para cumprir com as obrigações - completou o presidente santista.