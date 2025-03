Pai de Neymar segue ajudando no investimento do Santos

Focado na estreia do Campeonato Brasileiro, o Santos anunciou mais uma parceria visando melhorias na infraestrutura do clube.

O Peixe anunciou uma parceria com a marca de tintas 'Anjos', que vai doar o material necessário para a reforma do CT Rei Pelé e da Vila Belmiro.

Segundo nota publicada pelo Alvinegro, a ação visa revitalizar os espaços importantes para a formação de novos talentos e a preservação da história do clube.

O projeto também inclui a renovação das instalações do Centro de Treinamento e melhorias no estádio.

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, destacou incialmente a importância da realização das obras e serviços.

- Independentemente do futuro, é fundamental manter o patrimônio e modernizá-lo. O futebol evoluiu muito e as exigências são cada vez maiores em termos de infraestrutura. A chegada de mais um parceiro como a Anjo Tintas demonstra a força da marca Santos e a garantia de sucesso recíproco - explicou o empresário.

Marcelo Teixeira ressaltou ainda que as obras no Centro de Treinamento serão importantes para todas as categorias, desde o profissional até as divisões de base.

Neymar Pai, que tem um vínculo com o clube e uma trajetória de destaque como gestor esportivo, afirmou estar orgulhoso de participar dessa iniciativa.

-O Santos é um clube que sempre teve um papel fundamental na minha vida e na carreira do Neymar. Estamos fazendo algo especial para apoiar a base e preservar um patrimônio do futebol brasileiro - comentou Neymar.

A parceria com o pai de Neymar:

Desde o anúncio do retorno de Neymar, no dia 31 de janeiro, a família do jogador tem se empenhado em ajudar na melhoria da infraestrutura do Santos.

As reformas começaram no vestiário da Vila Belmiro, com 19 fornecedores de diferentes setores. O pai de Neymar teve carta branca para comandar as obras com a arquiteta Leonice Alves.

O CT da base também vai passar por transformações com novos vestiários, academia e espaço para fisioterapia e fisiologia.