A Seleção Brasileira volta a campo nesta terça-feira (10), às 21h45 (de Brasília), contra o Paraguai, podendo garantir antecipadamente a classificação para a Copa do Mundo der 2026. Este será o segundo compromisso do Brasil sob o comando do italiano Carlo Ancelotti, que estreou com empate sem gols com o Equador.

Para conquistar a vaga, o Brasil precisa vencer o confronto contra o Paraguai pela 16ª rodada na Neo Química Arena, em São Paulo, e torcer por uma vitória do Uruguai sobre a Venezuela, também nesta terça, às 20h, no Centenário, em Montevidéu. Para carimbar o passaporte, este é o único cenário.

Ancelotti no treino da Seleção (Foto: Nelson ALMEIDA / AFP)

Caso a combinação aconteça, a Seleção Brasileira vai a 25 pontos na tabela de classificação e a Venezuela, sétima colocada, com apenas 18. Restando depois duas rodadas para o fim das Eliminatórias, os venezuelanos não conseguiriam mais alcançar.

Outros cenários para classificação do Brasil

Caso a Venezuela arranque um empate em Montevidéu, mas a Seleção faça o dever de casa, a classificação para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá, no próximo ano, estará encaminhada, mas não confirmada. Os venezuelanos poderiam alcançar os 25, mas precisando tirar a larga vantagem do Brasil no saldo de gols (atualmente 4 x -2).

Se não garantir os três pontos em casa contra o Paraguai, a Seleção não terá como aumentar a vantagem para o sétimo colocado e deixará a missão para a Data Fifa de setembro, prevista para os dias 9 e 14.

O G-6 das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 da América do Sul tem a Argentina já confirmada na liderança, seguida de Equador, Paraguai, Brasil, Uruguai e Colômbia.