Opções para Ancelotti: Hugo Souza e Léo Jardim se destacam em pênaltis; veja números

Hugo Souza e Léo Jardim foram protagonistas por Corinthians e Vasco nas quartas de final da Copa do Brasil. O goleiro do Timão brilhou ao defender uma cobrança na vitória por 2 a 0 sobre o Athletico Paranaense, enquanto o arqueiro do Cruzmaltino garantiu a classificação ao pegar uma penalidade em disputa contra o Botafogo.

As atuações reforçam o currículo de ambos em um momento em que Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, busca um especialista em penalidades. Em entrevista à 'ESPN', o italiano afirmou que pensa em contar com um goleiro específico para decisões por pênaltis.

- Estamos pensando nisso, em estudar pênaltis, preparar um goleiro para pênaltis no mata-mata. O Brasil teve azar contra a Croácia. Na Copa, muitos jogos se decidem nos pênaltis - disse o treinador italiano.

Alisson segue como titular da Seleção e disputou os dois últimos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas, vitória sobre o Chile e derrota para a Bolívia, marcada por um gol de pênalti dos adversários. Nesse cenário, Hugo Souza e Léo Jardim despontam como candidatos ao posto de especialista.

Carlo Ancelotti deixou clara a intenção de contar com um especialista em penalidades (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Decisivos

Léo Jardim chegou ao Vasco da Gama em 2023 e, desde então, já defendeu 11 cobranças de pênalti. O goleiro foi decisivo em cinco classificações do Cruzmaltino na Copa do Brasil: no ano passado, diante de Água Santa, Fortaleza e Athletico, e, nesta temporada, contra Operário e Botafogo.

O goleiro foi fundamental para o Vasco chegar às semifinais da Copa do Brasil em duas temporadas consecutivas. Em 2024, o Cruzmaltino foi eliminado pelo Atlético Mineiro. Nesta temporada, o adversário será o Fluminense.

Goleiro é um dos destaques do Vasco (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Hugo Souza também ganhou notoriedade pelo seu poder de decisão. Contratado em 2024, o goleiro defendeu oito penalidades com a camisa alvinegra e ultrapassou Dida na lista de maiores pegadores de pênalti no Corinthians.

O goleiro foi fundamental nas classificações do Timão contra o Grêmio, na Copa do Brasil de 2024, e diante do Red Bull Bragantino, pela Sul-Americana da temporada passada. No entanto, seu momento mais decisivo veio na final do Paulistão deste ano: Hugo Souza defendeu uma penalidade de Raphael Veiga, segurou o empate contra o Palmeiras na Neo Química Arena e garantiu o título ao Corinthians.

O goleiro do Timão leva vantagem pela proximidade com o italiano. Hugo Souza esteve nas duas listas convocatórias de Carlo Ancelotti a frente da Seleção Brasileira. O técnico elogiou o goleiro do Timão.

- Eu gosto muito do Hugo, tem personalidade, caráter, é muito grande, e creio que nos próximos jogos podemos pensar em dar oportunidade para que ele possa se acostumar à equipe - completou Ancelotti.

Hugo Souza é o grande destaque da defesa do Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Desempenho

Goleiros Penalidades defendidas Decisões por pênaltis Léo Jardim 11 Água Santa, Fortaleza, Athletico (2024); Operário, Botafogo (2025) Hugo Souza 8 Grêmio e Red Bull Bragantino (2024)

Destinos podem se cruzar

Corinthians e Vasco podem se enfrentar na final da Copa do Brasil. O Timão encara o Cruzeiro nas semifinais, enquanto o Gigante da Colina terá um clássico contra o Fluminense. A reta final da competição está marcada para dezembro, após o término do Campeonato Brasileiro.

Já a Seleção Brasileira terá jogos em outubro, na Ásia: no dia 10, o Brasil enfrenta a Coreia do Sul, em Seul, e quatro dias depois encara o Japão, em Tóquio.