Ancelotti testou 31 jogadores em quatro partidas pela Seleção

A quantidade de jogos ainda é pequena e o aproveitamento de pontos é razoável, mas o número de jogadores testados pelo técnico Carlo Ancelotti nas quatro partidas como técnico da Seleção Brasileira é pra lá de considerável. Entre titulares e atletas que entraram em algum momento nos jogos, já são 31 utilizados pelo treinador.

continua após a publicidade

➡️Feliz no Brasil, Ancelotti se mostra disposto a ficar na Seleção até 2030

O número representa quase metade dos jogadores que Ancelotti diz ter no radar como possíveis convocados para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada em conjunto por Canadá, Estados Unidos e México.

— Esta Seleção tem muita concorrência. Pensamos que, mais ou menos, a equipe nacional tenha 70 jogadores que podem estar na Copa do Mundo — declarou o treinador em uma de suas entrevistas na Granja Comary, em Teresópolis.

continua após a publicidade

Para os confrontos com Equador, Paraguai, Chile e Bolívia, Carlo Ancelotti lançou mão de 31 jogadores, incluindo aí o goleiro Alisson, que foi titular nas quatro partidas. Marquinhos, Bruno Guimarães e Richarlison foram os outros que atuaram em todos os jogos do Brasil sob o comando de Ancelotti.

Junto com Casemiro, Raphinha e Vini Jr, que só não estiveram em campo em todos os confrontos porque tiveram de cumprir suspensão, o grupo faz parte da base com 13 ou 14 atletas que o treinador diz já considerar para a Copa — Richarlison, porém, vai precisar demonstrar mais do que nas últimas convocações. Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Estêvão também são jogadores que hoje teriam vaga assegurada no Mundial.

continua após a publicidade

Mas o grande número de testes, que deverão se intensificar nos quatro amistosos que o Brasil ainda fará este ano — diante de Coreia do Sul e Japão, no mês que vem, e de seleções africanas, em novembro —, mostra que a concorrência citada por Ancelotti realmente está aberta.

Laterais e ataque, setores mais testados por Ancelotti na Seleção

Na zaga, Alexsandro Ribeiro fez três boas partidas e começou bem cotado para ser um dos nomes do Mundial. No meio-campo, Lucas Paquetá também ganhou pontos com Ancelotti. O técnico da Seleção considera que o jogador pode fazer diferentes funções naquele setor, sejam elas ofensivas ou defensivas. E Andrey Santos, que atuou em três das quatro partidas, demonstrou que pode ser uma boa opção na ausência de Casemiro ou Bruno Guimarães.

É nas laterais e no ataque que ainda existe maior indefinição. Seja por lesão ou opção técnica, seis jogadores foram testados por Ancelotti pelos lados — Vanderson, Alex Sandro, Wesley, Caio Henrique, Vitinho e Douglas Santos. Na frente, foram dez nomes, e isso que Rodrygo e Neymar, jogadores que o técnico já exaltou a capacidade técnica, ainda não foram chamados.