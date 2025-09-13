menu hamburguer
Seleção Brasileira

Ancelotti testou 31 jogadores em quatro partidas pela Seleção

Laterais e ataque são os setores que treinador mais tem feito observações

Carlo Ancelotti durante treino na Granja Comary, em Teresópolis
imagem cameraCarlo Ancelotti aproveitou período na Granja Comary para conhecer novos jogadores (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
21bfbdb5-0a0f-44df-b58f-7fa73c17eff2_DOLZAN-5X7-baixa4-aspect-ratio-1024-1024
Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/09/2025
06:30
  • Matéria
  Matéria

A quantidade de jogos ainda é pequena e o aproveitamento de pontos é razoável, mas o número de jogadores testados pelo técnico Carlo Ancelotti nas quatro partidas como técnico da Seleção Brasileira é pra lá de considerável. Entre titulares e atletas que entraram em algum momento nos jogos, já são 31 utilizados pelo treinador.

O número representa quase metade dos jogadores que Ancelotti diz ter no radar como possíveis convocados para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada em conjunto por Canadá, Estados Unidos e México.

— Esta Seleção tem muita concorrência. Pensamos que, mais ou menos, a equipe nacional tenha 70 jogadores que podem estar na Copa do Mundo — declarou  o treinador em uma de suas entrevistas na Granja Comary, em Teresópolis.

Para os confrontos com Equador, Paraguai, Chile e Bolívia, Carlo Ancelotti lançou mão de 31 jogadores, incluindo aí o goleiro Alisson, que foi titular nas quatro partidas. Marquinhos, Bruno Guimarães e Richarlison foram os outros que atuaram em todos os jogos do Brasil sob o comando de Ancelotti.

Junto com Casemiro, Raphinha e Vini Jr, que só não estiveram em campo em todos os confrontos porque tiveram de cumprir suspensão, o grupo faz parte da base com 13 ou 14 atletas que o treinador diz já considerar para a Copa — Richarlison, porém, vai precisar demonstrar mais do que nas últimas convocações. Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Estêvão também são jogadores que hoje teriam vaga assegurada no Mundial.

Mas o grande número de testes, que deverão se intensificar nos quatro amistosos que o Brasil ainda fará este ano — diante de Coreia do Sul e Japão, no mês que vem, e de seleções africanas, em novembro —, mostra que a concorrência citada por Ancelotti realmente está aberta.

Laterais e ataque, setores mais testados por Ancelotti na Seleção

Na zaga, Alexsandro Ribeiro fez três boas partidas e começou bem cotado para ser um dos nomes do Mundial. No meio-campo, Lucas Paquetá também ganhou pontos com Ancelotti. O técnico da Seleção considera que o jogador pode fazer diferentes funções naquele setor, sejam elas ofensivas ou defensivas. E Andrey Santos, que atuou em três das quatro partidas, demonstrou que pode ser uma boa opção na ausência de Casemiro ou Bruno Guimarães.

É nas laterais e no ataque que ainda existe maior indefinição. Seja por lesão ou opção técnica, seis jogadores foram testados por Ancelotti pelos lados — Vanderson, Alex Sandro, Wesley, Caio Henrique, Vitinho e Douglas Santos. Na frente, foram dez nomes, e isso que Rodrygo e Neymar, jogadores que o técnico já exaltou a capacidade técnica, ainda não foram chamados.

Carlo Ancelotti durante treino que definiu a escalação do Brasil
Aos poucos, Carlo Ancelotti vai dando espaço a novos nomes na Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

