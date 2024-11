Brasil encerra temporada com 3º pior percentual de vitórias do século

Com apenas seis triunfos nas 14 partidas que disputou no ano, a Seleção Brasileira encerrou a temporada com seu terceiro pior percentual de vitórias desde o início do século. A campanha em 2024 só supera a do ano passado e a de 2001. Além disso, há mais de 40 anos o Brasil não empatava tantos jogos como agora.

O empate por 1 a 1 com o Uruguai, terça-feira, na Arena Fonte Nova, foi o sétimo no ano. A última vez que o Brasil tinha empatado metade de seus jogos numa mesma temporada foi em 1983. À época, a Seleção Brasileira também disputou 14 partidas.

Em compensação, este ano o torcedor comemorou poucas vezes. O Brasil saiu vitorioso em apenas seis oportunidades, o equivalente a 42,86% das partidas. O índice, ao menos, foi melhor que o do ano passado, quando foram apenas três vitórias em nove partidas sob o comando de Ramon Menezes e, depois, Fernando Diniz.

Neste século, o pior desempenho da Seleção Brasileira num mesmo ano foi registrado em 2001. Na ocasião, o Brasil foi treinado por Emerson Leão e, depois, Luiz Felipe Scolari. Naquele ano, a equipe nacional jogou 20 vezes e venceu apenas oito.

Raphinha foi o artilheiro do Brasil com Dorival no ano(Foto: Arisson Marinho/AFP)

Média de gols do Brasil foi de apenas 1,57 por jogo

O pouco número de vitórias é consequência de uma Seleção Brasileira que, ao longo de 2024, demonstrou dificuldades para marcar gols. A equipe de Dorival Júnior marcou um total de 22, média de 1,57 por jogo.

— Eu concordo plenamente que nós precisamos ser mais incisivos, mais diretos e que as finalizações aconteçam — disse Dorival Júnior após o empate do Brasil com o Uruguai.

Apesar dos números, o técnico tem reiterado seu entendimento de que a Seleção Brasileira melhorou ao longo da temporada.

— Nós tivemos coisas boas ao longo de todo o ano. Nós vivemos um processo de evolução. Ainda não é ideal, eu tenho consciência disso — afirmou Dorival.

— Sei que precisaremos ainda mais. Porém, nós estamos melhorando, tenho certeza. O volume que nós tivemos hoje (quinta) mais uma vez comprova.