Galvão Bueno critica Seleção Brasileira e modelo da próxima Copa do Mundo: ‘Vergonha’

O narrador Galvão Bueno não aprovou o empate da Seleção Brasileira com o Uruguai, por 1 a 1, na última terça-feira (19), na Arena Fonte Nova, pela Eliminatórias da Copa do Mundo. Após a partida, o comunicador mostrou preocupação com o atual momento do futebol brasileiro.

Para o locutor, 2024 foi o pior ano de desempenho do Brasil. Até o momento nas Eliminatórias, a equipe somou apenas 18 pontos, com apenas cinco vitórias, três empates e quatro derrotas, em 12 jogos disputados. O resultado põem em risco a classificação para a próxima Copa do Mundo.

- O Brasil aparece em quinto com 18 pontos, e só não está em sexto porque o Paraguai empatou com o Bolívia em 2 a 2. Caso o contrário, a Seleção estaria na sexta colocação, a última da zona de classificação… Eu diria que nunca a Seleção Brasileira esteve tão mal. Esse ano de 2024 foi profundamente lamentável se somarmos o que foi 2023 com 2024, temos uma vergonha pré-história da seleção - iniciou o comunicador.

Além disso, o Galvão Bueno também criticou o próximo modelo de competição da Copa do Mundo. Na edição de 2026, a ser sediado nos Estados Unidos, Canadá e México contará com a presença de 48 times. O narrador classificou o cenário como uma vergonha.

- A próxima Copa do Mundo, convenhamos, será uma vergonha. Porque não há interesse pelo futebol, mas sim pelo dinheiro, com mais de 40 seleções para jogar a competição. É a Copa do Mundo do venha quem quiser, se inscreve aí, bora, vem todo mundo - concluiu.

Seleção Brasileira x Uruguai

Em campo, a equipe de Dorival Júnior mais uma vez deixou a desejar. Em partida de pouca criatividade, o Brasil emapatou contra o Uruguai por 1 a 1, na última terça-feira (19), na Arena Fonte Nova, com gol de Gerson, do Flamengo. O meia Federico Valverde foi o responsável pelo tento da equipe celeste. Com o resultado, a Seleção foi ultrapassada pela Colômbia e caiu para a quinta colocação da classificação geral.