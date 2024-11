Ingressos caros para Seleção? Veja comparação com partidas do Brasileiro e da Copa do Brasil

A Seleção Brasileira entrou em campo na noite da terça-feira (19) contra o Uruguai, na Arena Fonte Nova, pela 12ª rodada das Eliminatórias para Copa do Mundo 2026, e um dos pontos que mais chamou a atenção foi o preço cobrado pelos ingressos da partida. A entrada mais barata comercializada para o jogo custava R$ 100 e a mais cara, R$ 800. Diversos setores tinham ingressos a R$ 600 a inteira.

Preço dos ingressos do jogo da Seleção causam enorme revolta

O debate surgiu devido à grande quantidade de cadeiras vazias num jogo que reunia o Brasil e um dos seus grandes rivais sul-americanos. Um dos mosaicos criados para ser exibido durante a partida chegou a ficar incompleto pela falta de torcedores em um dos setores.

Mas, afinal, será que estes ingressos estavam mesmo caros? O Lance! Biz fez um levantamento e mostra para você a comparação dos valores com as entradas de três partidas: duas pelo Brasileirão e uma pela Copa do Brasil.

Jogo entre Brasil e Uruguai na Arena Fonte Nova (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Bahia x São Paulo

O jogo, que colocou o técnico Rogério Ceni frente a frente com o São Paulo, foi o último disputado pelos donos da casa, o Bahia, na arena antes do confronto da Seleção. Válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partida teve Cadeira Superior Norte como opção mais barata: R$ 60 a inteira para o público geral. No jogo da Seleção, a entrada para o mesmo setor custava R$ 100, por ter sido designado como Ingresso Solidário, em que o torcedor precisava levar 2 kg de alimento para doação.

No setor leste, as diferenças são grandes. Enquanto na partida do time local o valor para as Cadeiras Superiores foi de R$ 66 e das Inferiores R$ 80, na partida da Seleção elas custaram, respectivamente, R$ 200 e R$ 600.

continua após a publicidade

Jogo entre Bahia e São Paulo na Arena Fonte Nova (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Corinthians x Cruzeiro

Outra comparação que fizemos foi com a partida disputada entre Corinthians e Cruzeiro, nesta quarta-feira (20), na Neo Química Arena, em São Paulo. O clube paulista é um dos maiores do país, possui a segunda maior torcida do futebol brasileiro e está entre as maiores médias de público do campeonato.

Para a partida, o setor mais barato à venda, o Norte, custava para o público geral R$ 50. Novamente, mais baixo do que o valor mais barato do jogo do Brasil. As cadeiras do setor Oeste Inferior Lateral foram as donas dos preços mais altos para essa partida: R$ 240. Quem escolheu assistir ao jogo contra o Uruguai no setor mais caro pagou R$ 600.

Analisando o setor leste nos dois jogos, também é possível ver grandes diferenças. Na Neo Química Arena, os setores Leste Superior (lateral e central) custavam R$ 90, enquanto a Inferior Lateral, R$ 100 e a Inferior Central, R$ 150.

No jogo do Brasil, as cadeiras dos setores Leste Superior e Inferior custavam, respectivamente, R$ 200 e R$ 600.

Torcida durante partida entre Corinthians e Cruzeiro na Neo Química Arena (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Flamengo x Atlético-MG

As diferenças diminuem um pouco para um dos jogos mais importantes da temporada para o futebol brasileiro. No primeiro jogo da final da Copa do Brasil, disputado por Flamengo e Atlético-MG, no Maracanã, os valores ficam mais próximos aos da partida da Seleção.

O setor Norte para essa partida valeu R$ R$ 280. No jogo do Brasil, a entrada para a Cadeira Norte saiu por R$ 400.

Na final, no entanto, as entradas para o setor Leste Inferior custaram R$ 700, ou seja, R$ 100 a mais do que o que foi cobrado pelo setor equivalente entre Brasil e Uruguai.

Comparando os setores reservados aos visitantes, no entanto, o jogo das Eliminatórias volta a passar na frente. Enquanto os atleticanos tiveram que desembolsar R$ 400 para terem acesso ao setor Sul B, os uruguaios pagaram R$ 600 por seus lugares.