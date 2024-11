Documentário sobre Vini Jr chega a plataforma de streaming em 2025

A Netflix anunciou nesta terça-feira (19) que o atacante Vini Jr irá ganhar um documentário na plataforma. A obra, que pretende narrar o início da carreira do jogador até o sucesso como destaque no futebol internacional, está prevista para ser lançada em 2025.

Aos 24 anos, o brasileiro é uma das peças mais importantes do elenco do Real Madrid. Na última temporada, ele colecionou números impressionantes, que o candidataram para a briga pelo prêmio da Bola de Ouro, da revista francesa France Football. Foram 24 gols marcados, nove assistências em 39 jogos disputados pelo clube espanhol.

Apesar disso, Vini Jr perdeu a premiação, de forma controversa, para o espanhol Rodri, do Manchester City. Assim, ele não se tornou o 5º brasileiro a ganhar o concurso. A decisão gerou revolta, e o evento não contou com a presença do atacante e de nenhum representante do Real Madrid.

Além do sucesso dentro das quatro linhas, Vini Jr também é uma voz ativa extracampo. Ao longo dos últimos anos, o brasileiro se tornou uma voz ativa no meio do futebol ao combate contra o racismo. O atacante é vítima constante de ataques racistas em partidas pelo Campeonato Espanhol.

Vini jr na Netflix

O documentário terá a missão de narrar todas as histórias da carreira do jogador, desde quando ainda era uma jovem promessa nas categorias de base do Flamengo, até o sucesso no Real Madrid. O projeto é mais uma aposta da produtora em desenvolver conteúdos esportivos no catálogo. O anúncio oficial aconteceu através de uma publicação nas redes sociais da plataforma em três línguas diferentes: inglês, espanhol e português.