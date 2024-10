A Seleção Brasileira empatou com a Polônia por 0 a 0, pela terceira rodada do Grupo D (Foto: Leto Ribas/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 22:18 • Santiago de los Caballeros (DOM)

Nesta quarta-feira (23), a Seleção Brasileira empatou com a Polônia por 0 a 0, no Estádio Cibao FC, em Santiago de los Caballeros (DOM), pela terceira rodada do Grupo D da Copa do Mundo Feminina Sub-17. Com o resultado, o Brasil ficou na terceira colocação, com quatro pontos, e encerrou a participação no torneio, sem avançar às quartas de final.

Detalhes do Grupo D

O Japão somou sete pontos e garantiu a primeira colocação. As polonesas, por sua vez, se classificaram em segundo lugar, com cinco pontos conquistados. A Seleção Brasileira, mesmo tendo vencido a Zâmbia por 1 a 0, na estreia, acabou eliminada, com apenas quatro pontos. A equipe comandada pela técnica Simone Jatobá sofreu a derrota para as japoneses por 2 a 1, na segunda rodada. Com isso, o empate com a Polônia na terceira rodada, acabou cessando as possibilidades de classificação para as quartas de final.

Análise da partida

Após o jogo, a técnica Simone Jatobá concedeu entrevista coletiva, analisou o duelo e projetou o próximo ciclo de Mundial:

- Foi um jogo em que a gente teve muita posse de bola. Tivemos mais chances de gol e criamos bastante. Eu acho que a gente tentou por todos os lados. Obviamente, sempre faltam algumas coisas, mas tem dia que a bola não entra. A gente viu hoje algumas possibilidades incríveis de falta, de finalização, mas realmente a bola não entrou - disse.

- A gente fez um planejamento para esse grupo. Decidimos trazer atletas mais jovens já pensando no próximo Mundial. Como elas viveram essa experiência, no próximo elas já estarão melhor preparadas. Foi uma experiência incrível para as atletas mais novas e que ainda terão outros ciclos pela frente - finalizou a comandante canarinho.

Em 2024, Simone comandou a Seleção Feminina Sub-17 na conquista do Campeonato Sul-Americano, título que garantiu a vaga da equipe na Copa do Mundo.