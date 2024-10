Seleção Feminina sub-17 vai em busca do título mundial na República Dominicana (Foto: Reprodução / Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 13:57 • Santo Domingo (DOM)

A Seleção Brasileira feminina sub-17 estreia nesta quinta-feira (17) pela Copa do Mundo da categoria. Em busca do título inédito, a equipe comandada por Simone Jatobá entra em campo contra a Zâmbia, no Estádio Olímpico Félix Sánchez, localizado na República Domicana, sede do Mundial.

Com a expectativa alta, nomes como Giovanna Waksman e Juju Harris estarão em ação, elevando as chances de conquista. Por isso, o Lance! preparou um guia com tudo o que você precisa saber da competição.

👀 GUIA DA COPA DO MUNDO FEMININA SUB-17

📆 CALENDÁRIO

Fase de grupos: 16 a 23 de outubro

Quartas de final: 26 e 27 de outubro

Semifinais: 30 e 31 de outubro

Disputa de terceiro lugar: 3 de novembro

Final: 3 de novembro

🌌 FORMATO

A Copa do Mundo Feminina Sub-17 conta com 16 seleções, divididas em quatro grupos com quatro cada. As duas melhores equipes de cada chave avançam ao mata-mata. Das quartas em diante, se formará o seguinte chaveamento:

Quartas de final: 1ºA x 2ºB / 1ºC x 2ºD / 1ºB x 2ºA / 1ºD x 2ºC

Semifinal: 1A/2B x 1C/2D / 1B/2A x 1D/2C

Final: 1A/2B/1C/2D x 1B/2A/1D/2C

🔑 GRUPOS

Grupo A: República Dominicana, Equador, Nova Zelândia e Nigéria

Grupo B: Espanha, Estados Unidos, Coreia do Sul e Colômbia

Grupo C: Coreia do Norte, México, Quênia e Inglaterra

Grupo D: Japão, Polônia, Brasil e Zâmbia

🏟️ ESTÁDIOS

Estádio Olímpico Félix Sánchez - Santo Domingo (DOM)

Estádio Cibao FC - Santiago de los Caballeros (DOM)

📺 ONDE ASSISTIR

O Mundial será transmitido pela CazéTV e pelos canais Globo, além do aplicativo Fifa+.



⚽ JOGOS DO BRASIL

Brasil x Zâmbia - 17 de outubro de 2024 - 19h (horário de Brasília) - Estádio Olímpico Félix Sánchez

Japão x Brasil - 20 de outubro de 2024 - 16h (horário de Brasília) - Estádio Olímpico Félix Sánchez

Polônia x Brasil - 23 de outubro de 2024 - 16h (horário de Brasília) - Estádio Cibao FC

📑 LISTA DO BRASIL

Goleiras: Ana Morganti (Corinthians), Isadora Faichel (Ferroviária) e Clara (São Paulo)

Defensoras: Mariane (São Paulo), Sofia Couto (Flamengo), Gi Mazzotti (São Paulo), Bela (Beach-EUA), Larissa Horn (Corinthians), Emilly Lucas (Flamengo), Isabela Nunes (Flamengo) e Taiany (São Paulo)

Meio-campistas: Helô Camargo (Corinthians), Larissa Forte (Flamengo), Kaylane (Flamengo), Giovanna Waksman (FC Florida-EUA) e Yasmim Cardozo (PSG)

Atacantes: Aninha (Internacional), Juju Harris (Florida United-EUA), Maria Santos (Grêmio), Kalena Bellini (Wasatch-EUA) e Yngrid Piauí (Internacional)

Giovanna Waksman é uma das principais promessas da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Feminina sub-17 (Foto: Reprodução / Instagram)