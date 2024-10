Brasil perde de virada para o Japão na Copa do Mundo Feminina Sub-17

Juju Harris (9), do Brasil, chuta diante da marcação da zaga do Japão (Foto: Leto Ribas/CBF/Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/10/2024 - 21:12 • Santo Domingo (República Dominicana)

De virada, a Seleção Brasileira perdeu para a do Japão por 2 a 1, neste domingo (20), pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo Feminina Sub-17. A partida foi disputada no Estádio Olímpico Félix Sánchez, em Santo Domingo, na República Dominicana. As japonesas assumiram a liderança, com quatro pontos. O Brasil caiu para o segundo lugar, com três. Polônia, com 1, e Zâmbia, ainda sem pontuar, enfrentam-se ainda neste domingo, no mesmo local.

Na última rodada, o Brasil vai enfrentar a Polônia na próxima quarta-feira (23), às 17h (de Brasília), no CFC Stadium, em Santiago de los Caballeros, e precisa vencer para avançar às quartas de final, entre os dois melhores de cada grupo. O Japão vai enfrentar Zâmbia, na última rodada, precisando do empate.

Juju Harris pôs o Brasil em vantagem, logo aos 7 minutos, em jogada individual de extrema habilidade. A atacante do Florida FC (EUA) passou em diagonal no meio de duas marcadoras e chutou forte no canto direito da goleira japonesa Fukuda.

O Japão tomou conta das ações e marcou, aos 42, com a centroavante Momo Sato. Porém, o gol foi anulado por impedimento, após revisão do VAR.

No segundo tempo, o Brasil sofreu a virada nos primeiros sete minutos. Logo aos quatro, Momo Sato subiu mais que a zaga brasileira e empatou. Três minutos depois, a ponta de lança Furuta deu dois dribles em Emily e chutou cruzado para desempatar: Japão 2 a 1.

Giovanna Waksman (11), do Brasil, tenta superar a marcação do Japão (Foto: Leto Ribas/CBF/Divulgação)

O novo sistema de pedido de desafio, testado na Copa do Mundo Feminina Sub-17 pela Fifa com autorização da International Board, entrou em ação duas vezes, no segundo tempo. Aos 13, a atacante Giovanna Waksmann empatou em grande jogada individual. O técnico japonês Sadayoshi Shirai pediu a revisão do lance, por falta brasileira no início do lance, o que foi confirmado. Aos 31, a técnica Simone Jatobá, do Brasil, pediu pênalti em Juju Harris. O lance foi revisto, mas a marcação acabou não confirmada pela árbitra Abigail Byrne, da Inglaterra.

Outros resultados: Grupo C - Coreia do Norte 3 x 0 Quênia; México x Inglaterra se enfrentam ainda hoje. No sábado, pelo Grupo A: República Dominicana 1 x 1 Nova Zelândia; Nigéria 4 x 0 Equador. Grupo B: Espanha 5 x 0 Coreia do Sul; EUA 2 x 0 Colômbia.