Brasil vence Zâmbia na estreia da Copa do Mundo Feminina Sub-17

Seleção brasileira vence Zâmbia por 1 a 0 na Copa do Mundo Sub-17 Feminina (Foto: Leto Ribas/CBF/Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 23:40 • Santo Domingo (República Dominicana)

A Seleção Brasileira ganhou de Zâmbia por 1 a 0, na estreia da equipe na Copa do Mundo Feminina Sub-17, disputada na República Dominicana. Juju Harris fez o gol, ao aproveitar o cruzamento de Kalena, aos 18 minutos do primeiro tempo. A partida foi disputada no Estádio Félix Sánchez, em Santo Domingo, a capital da República Dominicana. O Brasil assumiu a liderança do Grupo D, com três pontos. Japão e Polônia empataram de 0 a 0 e dividem a segunda colocação, com um. Zâmbia é lanterna, sem ponto.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Foi um jogo disputado no meio-campo, com poucas oportunidades. Nos acréscimos do segundo tempo, a goleira brasileira Ana Morganti salvou os três pontos, ao espalmar o chute de Maluba. A bola ainda tocou o travessão, antes de sair.

O que vem por aí?

A Seleção Brasileira volta a campo no próximo domingo (20), para enfrentar o Japão, novamente no Estádio Felix Sánchez, às 18h de Brasília, na preliminar de Polônia x Zâmbia.