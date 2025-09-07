Brasil deve ter mudanças para encarar a Bolívia na altitude
Carlo Ancelotti faz testes no penúltimo treino antes da partida
TERESÓPOLIS - O técnico Carlo Ancelotti está aproveitando os últimos treinos na Granja Comary, em Teresópolis, para testar alternativas para a escalação do Brasil que enfrenta a Bolívia, na terça-feira (9), em El Alto. A partida, na altitude 4.150 metros, será a última pelas Eliminatórias.
Na quinta-feira, logo após a vitória por 3 a 0 sobre o Chile, Ancelotti prometeu armar um Brasil capaz de superar os bolivianos, mesmo na altitude. Para isso, ele deu indicativo de que poderá realizar mudanças na escalação.
No treino de sábado, o técnico armou o time em determinado momento com Wesley, Gabriel Magalhães, Fabrício Bruno e Caio Henrique; Bruno Guimarães, Jean Lucas, Andrey Santos e Paquetá; Raphinha e Richarlison — os goleiros trabalharam separado.
Neste domingo, Alexsandro Ribeiro foi testado entre os titulares ao lado de Fabrício Bruno. Assim, a zaga seria totalmente diferente daquela que iniciou diante do Chile, no Maracanã.
A definição do time que irá enfrentar a Bolívia, contudo, vai ficar para o treino da manhã desta segunda-feira (8). Será a última atividade antes do jogo, marcado para às 20h30 (de Brasília) de terça.
Bolívia precisa vencer o Brasil para sonhar com a Copa
Para tentar fugir dos efeitos da altitude, a Seleção Brasileira preparou uma logística diferente daquela comumente utilizada em jogos fora do País.
A delegação viajará para Santa Cruz de la Sierra na segunda à tarde, e ficará concentrada na cidade até o dia de jogo. Apenas horas antes a Seleção fará o deslocamento para La Paz e, na sequência, para El Alto.
A partida é crucial para os bolivianos. A seleção está em oitavo lugar, com um ponto a menos do que a Venezuela, sétima colocada. Assim, a Bolívia precisa vencer o Brasil e torcer por um tropeço dos venezuelanos para garantir a vaga na repescagem. Na terça, a Venezuela recebe a Colômbia no mesmo horário.
