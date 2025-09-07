menu hamburguer
Seleção Brasileira

Brasil deve ter mudanças para encarar a Bolívia na altitude

Carlo Ancelotti faz testes no penúltimo treino antes da partida

Carlo Ancelotti durante treino na Granja Comary, em Teresópolis
Carlo Ancelotti vai mexer no time para enfrentar a Bolívia (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
21bfbdb5-0a0f-44df-b58f-7fa73c17eff2_DOLZAN-5X7-baixa4-aspect-ratio-1024-1024
Marcio Dolzan
Enviado Especial
Dia 07/09/2025
18:30
  Matéria
  • Mais Notícias

TERESÓPOLIS - O técnico Carlo Ancelotti está aproveitando os últimos treinos na Granja Comary, em Teresópolis, para testar alternativas para a escalação do Brasil que enfrenta a Bolívia, na terça-feira (9), em El Alto. A partida, na altitude 4.150 metros, será a última pelas Eliminatórias.

Na quinta-feira, logo após a vitória por 3 a 0 sobre o Chile, Ancelotti prometeu armar um Brasil capaz de superar os bolivianos, mesmo na altitude. Para isso, ele deu indicativo de que poderá realizar mudanças na escalação.

No treino de sábado, o técnico armou o time em determinado momento com Wesley, Gabriel Magalhães, Fabrício Bruno e Caio Henrique; Bruno Guimarães, Jean Lucas, Andrey Santos e Paquetá; Raphinha e Richarlison — os goleiros trabalharam separado. 

Neste domingo, Alexsandro Ribeiro foi testado entre os titulares ao lado de Fabrício Bruno. Assim, a zaga seria totalmente diferente daquela que iniciou diante do Chile, no Maracanã.

A definição do time que irá enfrentar a Bolívia, contudo, vai ficar para o treino da manhã desta segunda-feira (8). Será a última atividade antes do jogo, marcado para às 20h30 (de Brasília) de terça.

Bolívia precisa vencer o Brasil para sonhar com a Copa

Para tentar fugir dos efeitos da altitude, a Seleção Brasileira preparou uma logística diferente daquela comumente utilizada em jogos fora do País.

A delegação viajará para Santa Cruz de la Sierra na segunda à tarde, e ficará concentrada na cidade até o dia de jogo. Apenas horas antes a Seleção fará o deslocamento para La Paz e, na sequência, para El Alto.

A partida é crucial para os bolivianos. A seleção está em oitavo lugar, com um ponto a menos do que a Venezuela, sétima colocada. Assim, a Bolívia precisa vencer o Brasil e torcer por um tropeço dos venezuelanos para garantir a vaga na repescagem. Na terça, a Venezuela recebe a Colômbia no mesmo horário.

Seleção fez penúltimo treino na Granja Comary neste domingo
Seleção fez penúltimo treino na Granja Comary neste domingo (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

