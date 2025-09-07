Gabriel Martinelli: ‘O Ancelotti cobra muito que tenhamos atitude’

TERESÓPOLIS - Nome certo nas últimas convocações e titular do Brasil com Carlo Ancelotti, o atacante Gabriel Martinelli exaltou neste domingo (7) as chances que têm ganhado na Seleção Brasileira. O jogador do Arsenal se disse feliz pela titularidade e revelou o que o técnico italiano mais exige dos jogadores na Seleção.

continua após a publicidade

➡️EXCLUSIVO: Hugo Souza faz balanço da Seleção, cita convívio com Ancelotti e exalta Dorival

— Uma coisa que o Ancelotti cobra bastante da gente é a atitude. Desde o primeiro minuto ele pede para estarmos focados e dar o máximo de nós dentro de campo — afirmou Martinelli, em coletiva de imprensa na Granja Comary, o CT da Seleção em Teresópolis.

— Ele cobra bastante atitude, não só de mim especificamente, mas de todos os jogadores. Que a gente se doe ao máximo desde o primeiro minuto. Acho que esse ponto é o que ele mais cobra da gente, a atitude e dar o nosso melhor dentro de campo — acrescentou o atacante do Arsenal.

continua após a publicidade

Martinelli fala sobre reta final de preparação para a Copa

Gabriel Martinelli se disse “muito feliz” pela titularidade na Seleção Brasileira, e demonstrou muita vontade em disputar mais uma Copa do Mundo. Sobre isso, o jogador admitiu que há certo receio de lesões nestes últimos meses antes do Mundial, mas ressaltou que não há muito o que se fazer.

— Ao mesmo tempo que parece que falta pouco (para a Copa do Mundo), falta bastante para a gente, por conta de tantos jogos que temos na temporada e o que pode acontecer em cada jogo. Temos mesmo esse receio de acontecer alguma coisa, mas é nosso trabalho… A gente tem que tentar fazer o nosso melhor, para quando estiver chegando perto da Copa, estarmos na lista.

continua após a publicidade