Brasil marca nos acréscimos e garante vaga na semifinal do Mundial Sub-17
Brasil vence Marrocos de virada e vai enfrantar Portugal na semifinal
A Seleção Brasileira Sub-17 garantiu a classificação para a semifinal do Mundial da categoria com muita emoção, conquistando a vitória no último minuto da partida. O Brasil venceu o Marrocos por 2 a 1 nesta sexta-feira (21), na Aspire Zone, em Doha, no Catar. Dell fez os dois gols brasileiros, com Baha descontando de pênalti.
A equipe brasileira chegou às quartas de final após terminar na liderança do grupo que também tinha Zâmbia, Indonésia e Honduras. Na segunda fase, superou o Paraguai nos pênaltis. O Brasil já conquistou quatro títulos da Copa do Mundo Sub-17: 1997, 1999, 2003 e 2019, última edição em que levantou a taça.
A seleção marroquina, por sua vez, eliminou Mali por 3 a 2 nas oitavas de final. Antes, havia passado pelos Estados Unidos nos pênaltis, na segunda fase. Na etapa de grupos, avançou como um dos melhores terceiros colocados após golear a Nova Caledônia por 16 a 0.
Como foi o jogo?
O Brasil começou dominando as principais ações do jogo em busca do pentacampeonato da competição. Logo nos primeiros minutos, os marroquinos reclamaram de um pênalti cometido por Luccas Ramon em Baha, mas a arbitragem não assinalou a infração, mesmo após consultar o árbitro de vídeo.
A Seleção demorou apenas 15 minutos para balançar as redes de Marrocos. A jogada começou pelo lado direito, com Zé Lucas encontrando Ruan Pablo, que fez um cruzamento preciso para Dell, atleta do Bahia. Ele finalizou de primeira, no cantinho, sem chances para o goleiro Bellarouch.
O Brasil ainda criou boas oportunidades. Felipe Moraes driblou o marcador, mas finalizou fraco. Ângelo dominou e bateu de primeira, mandando por cima do gol. Ruan Pablo também acionou Dell, que tentou fazer a parede, mas não conseguiu concluir. Tiaguinho arriscou um chute forte, mas muito longe do alvo. A Seleção voltou a assustar com Ângelo escorando de cabeça para Ruan Pablo.
Apesar da superioridade brasileira, que terminou o primeiro tempo com sete finalizações ao gol, contra apenas duas dos marroquinos, o Brasil acabou sofrendo o empate nos acréscimos. Ângelo cometeu pênalti em El Aoud. Baha cobrou forte, no meio do gol, enquanto João Paulo caiu para o lado direito e não conseguiu evitar o 1 a 1.
A primeira finalização do segundo tempo saiu aos três minutos, com Luccas Ramon. Na sequência, Ângelo cruzou na medida para Gabriel Mec, que entrou no lugar de Kayke, e o atacante testou firme, de frente para o gol.
Já na reta final da partida, Ruan Pablo cobrou falta na área, Luís Eduardo escorou de costas para Pietro Tavares, que concluiu, mas a defesa marroquina bloqueou o chute. Pietro Tavares, Ângelo e Dell insistiram na pressão, até que o camisa 9 fez o que parecia impossível aos 49 minutos.
Conhecido como "Haaland do Sertão", Dell se antecipou ao goleiro e tirou o adversário da jogada para finalizar após Tiaguinho desviar de cabeça na grande área.
Na saída do gramado, Dell destacou a superação da equipe para garantir a classificação e agradeceu o apoio de todos.
— Agradeço aos meus familiares. Foi um jogo muito complicado, mas é aproveitar e desfrutar ao máximo e focar no jogo da semifinal. Quero agradecer à torcida brasileira e ao Tricolor. Só quero agradecer, pois estou sem palavras para a torcida - afirmou o artilheiro.
Escalações:
SELEÇÃO BRASILEIRA (Técnico: Dudu Patetuci)
João Pedro, Ângelo (Luís Pacheco), Luís Eduardo, Luccas Ramon e Arthur; Zé Lucas, Tiaguinho e Kayke (Gabriel Mec); Morais (Pietro Tavares), Ruan Pablo e Dell.
MARROCOS (Técnico: Nabil Baha)
Bellaarouch, Zekri, Bellahsen, Soukrat e Bouhaddi; Saidi, El Aoud e Ibn Salah; El Khalfioui (Ouzane), Eddaoudi (Mouhoub) e Baha. Técnico: Nabil Baha.
