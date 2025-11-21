Gabriel Jesus abre o jogo sobre retorno ao Palmeiras e revela sonho: 'Ganhar o Mundial'

Formado nas categorias de base do Palmeiras e atualmente no Arsenal, da Inglaterra, Gabriel Jesus prefere olhar para o futuro em vez de relembrar o passado. Entre os planos para a sequência da carreira, entrar novamente em ritmo de jogo após outra lesão, voltar à Seleção Brasileira e retornar ao clube que o revelou estão entre os temas em pauta.

Promovido ao elenco profissional do Palmeiras em 2015, Gabriel Jesus deixou o clube no ano seguinte após se destacar na campanha do título brasileiro. O atacante seguiu para a Inglaterra, onde permanece desde então, com passagens por Manchester City e Arsenal.

- Cara, eu não posso falar que isso é certo. O meu desejo é esse. E o desejo do Palmeiras acredito que também. Então, vai acontecer. Quando, eu não sei - disse o atacante, em entrevista ao "Ge".

- Como jogador, eu tenho o sonho da Copa (do Mundo). Eu tive o gosto, duas vezes, de estar na Copa. Na Europa, uma Champions. Também tive o gosto amargo de chegar em uma final e acabar não conquistando, uma semifinal e ser eliminado do jeito que foi, contra o Real Madrid. E o Palmeiras também. Conquistar uma Libertadores pelo Palmeiras, quem sabe o Mundial. Tem esses sonhos aí como profissional - completou.

Mesmo com contrato válido até julho de 2027, Gabriel Jesus segue com futuro incerto após perder espaço devido a sequência de lesões, além das contratações realziadas pela diretoria para o setor ofensinvo.

O atacante, porém, mantém o plano de seguir no futebol europeu a curto prazo e descarta um retorno ao Brasil na próxima janela de transferências. Caso volte ao país no futuro, a preferência de destino é clara: o Palmeiras.

Gabriel Jesus, formado nas categorias de base do Palmeiras, comemora gol pelo Arsenal na Copa da Liga Inglesa (Foto: Glyn Kirk/AFP)

- A minha prioridade é 100% o Palmeiras. Eu já falei que voltaria para o Brasil um dia e jogaria no Palmeiras. Essa é a minha vontade - finalizou.