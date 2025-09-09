O elenco da Seleção Brasileira sofreu com foguetórios em frente ao hotel que estão hospedados, em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. Os momentos de pirotecnia aconteceram na madrugada desta terça-feira (9).

continua após a publicidade

➡️Muricy Ramalho aponta erro de Ancelotti na Seleção Brasileira: ‘Sinceramente’

Segundo apuração do 'Uol', foram dois momentos de foguetórios, o primeiro por volta da 1h (de Brasília), e o segundo às 3h30 (de Brasília), a duração de cada um foi de aproximadamente dez minutos. O Brasil encara a Bolívia em El Alto, nesta terça-feira (9), às 20h30 (de Brasília).

Santa Cruz de La Sierra fica a aproximadamente 850 quilômetros de El Alto. A cidade foi escolhida para ser sede da Seleção Brasileira na preparação para o duelo pois fica ao nível do mar, como uma forma de se organizar para um desafio extracampo.

continua após a publicidade

El Alto fica a 4 mil metros do nível do mar. A estratégia da comissão é minimizar os efeitos da altitude, onde a pressão atmosférica é menor e pode ocasionar na redução da resistência dos atletas brasileiros durante a partida.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Brasil se prepara para enfrentar a Bolívia nesta terça-feira (9), em Santa Cruz de La Sierra, pela última rodada das Eliminatórias (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Panorama das Eliminatórias Sul-Americanas

O confronto é válido pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Em segundo lugar, o Brasil está classificado para o Mundial, que será realizado nos Estados Unidos, México e Canadá.

continua após a publicidade

A Bolívia é o sétimo colocado, com 17 ponto, e busca ultrapassar a Venezuela, com um ponto a mais na classificação. O sexto lugar disputará uma repescagem por uma vaga na Copa do Mundo. O oponente do adversário do Brasil encara a Colômbia, na mesma hora, em Maturín.