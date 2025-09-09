menu hamburguer
Mundial de Atletismo 2025: competição terá 47 atletas brasileiros – veja onde assistir

Começa neste sábado o Mundial de Atletismo em Tóquio, confira os destaques

Mundial de Atletismo 2025: competição terá 47 atletas brasileiros - veja onde assistir (Foto: Carol Coelho/CBAt)
imagem cameraMundial de Atletismo (Foto: Carol Coelho/CBAt)
Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porWilson Gonzaga Spiler,
Dia 09/09/2025
10:09
Atualizado há 1 minutos
A 20ª edição do Mundial de Atletismo acontece entre os dias 13 e 21 de setembro, em Tóquio, no Japão. Sendo a primeira vez em solo japonês desde 1991, o campeonato encerra as competições da modalidade no ano.

Os atletas brasileiros representam 47 do total de 2000 competidores de 200 países que estarão disputando. Serão 49 eventos, com 147 medalhas em disputa.

Brasileiros no Mundial de Atletismo 2025

A delegação brasileira contará com 20 mulheres e 27 homens nascidos em 15 estados diferentes do Brasil, além do Distrito Federal.

Os destaques ficam com os medalhistas Olímpicos e mundiais Alison dos Santos, que competirá nos 400 m com barreira e no revezamento 4x400 m, e Caio Bonfim, para os 20 km e 35 km da marcha atlética.

Erik Cardoso Atletismo (Foto: Divulgação/CBAt)
Erik Cardoso Atletismo (Foto: Divulgação/CBAt)

Veja a convocação completa:

Feminino

  1. Ana Carolina Azevedo (EC Pinheiros- SP) - 100 m
  2. Tiffani Beatriz Domingos Silva do Nascimento Marinho (Orcampi-SP) - 400 m
  3. Tatiane Raquel da Silva (EC Pinheiros-SP) - 3.000 m com obstáculos
  4. Nubia de Oliveira Silva (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - 10.000 m
  5. Ketiley Batista (ASPM Pindamonhangaba-SP) - 100 m com barreiras
  6. Juliana De Menis Campos (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - salto com vara
  7. Beatriz Benjamin Chagas (EC Pinheiros-SP) - salto com vara
  8. Lissandra Maysa Campos (Instituto Vicente Lenílson-MT) - salto em distância
  9. Gabriele Souza dos Santos (EC Pinheiros-SP) - salto triplo
  10. Regiclecia Cândido da Silva (EC Pinheiros-SP) - salto triplo
  11. Ana Caroline Miguel da Silva (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - arremesso do peso
  12. Andressa Oliveira de Morais (EC Pinheiros-SP) - lançamento do disco
  13. Izabela Rodrigues da Silva (Instituto Elisângela Maria Adriano-SP) - lançamento do disco
  14. Daniella Mieko Nisimura Lorenzon (União Catarinense de Atletismo-SC) - lançamento do dardo
  15. Jucilene Sales de Lima (Instituto Elisângela Maria Adriano-SP) - lançamento do dardo
  16. Érica Rocha de Sena (EC Pinheiros-SP) - 20 km marcha atlética
  17. Gabriela de Souza Muniz (Centro de Atletismo de Sobradinho-DF) - 20 km marcha atlética
  18. Viviane Santana Lyra (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - 20 km e 35 km marcha atlética
  19. Elianay Santana da Silva Pereira Barbosa (CASO-DF) - 35 km marcha atlética
  20. Mayara Luize Vicentainer (Instituto Atletismo de Balneário Camboriú-SC) - 35 km marcha atlética

Masculino

  • Erik Felipe Barbosa Cardoso (Serviço Social da Indústria-SP) - 100 m
  • Felipe Bardi dos Santos (Serviço Social da Indústria-SP) - 100 m
  • Eduardo Ribeiro Moreira (EC Pinheiros-SP) - 800 m
  • Eduardo de Deus (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - 110 m com barreiras
  • Thiago Ornelas dos Santos (A. Esportiva Taubaté de Atletismo-SP) - 110 m com barreiras
  • Alison Brendom Alves dos Santos (EC Pinheiros) - 400 m com barreiras - 4x400 m
  • Francisco Guilherme dos Reis Viana (Orcampi-SP) - 400 m com barreiras
  • Matheus Lima da Silva (EC Pinheiros-SP) - 400 m com barreiras - 4x400 m
  • Thiago Julio Souza Alfano de Moura (EC Pinheiros-SP) - salto em altura
  • Almir Cunha dos Santos (SOGIPA-RS) - salto triplo
  • Elton Junio dos Santos Petronilho (EC Pinheiros-SP) - salto triplo
  • Welington Silva Moraes (EC Pinheiros) - arremesso do peso
  • William Venâncio Dourado (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - arremesso do peso
  • Wellington Fernandes da Cruz Filho (EC Pinheiros-SP) - lançamento do disco
  • Luiz Maurício da Silva (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - lançamento do dardo
  • Pedro Henrique Nunes Rodrigues (EC Pinheiros-SP) - lançamento do dardo
  • Ederson Vilela Pereira (EC Pinheiros-SP) - maratona
  • Johnatas de Oliveira Cruz (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - maratona
  • Paulo Roberto Paula (A. de Corredores de Rua e Pista de Campo Grande-MS) - maratona
  • José Fernando Ferreira Santana (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - decatlo
  • Caio Oliveira de Sena Bonfim (CASO-DF) - 20 km e 35 km marcha atlética
  • Matheus de Liz Correa (Associação de Atletismo Blumenau-SC) - 20 km e 35 km marcha atlética
  • Max Batista Gonçalves dos Santos (CASO-DF) - 20 km e 35 km marcha atlética
  • Lucas da Silva Carvalho (EC Pinheiros-SP) - 4x400 m
  • Lucas Conceição Vilar (SESI-SP) - 4x400 m
  • Tiago Lemes da Silva (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - 4x400 m
  • Vinícius Moura Galeno (CASO-DF) - 4x400 m

➡️Atletismo: brasileiro é quinto em final da Diamond League

Destaques e onde assistir ao Mundial de Atletismo:

📆 Início: Sexta, 12 de setembro, às 20h (de Brasília). Um dia antes por motivos de fuso horário.
🏟️ Local: Tóquio, Japão
📺 Onde assistir: Sportv

Confira alguns destaques diários:

  • 12 de setembro — Marcha atlética masculina de 35 km
  • 14 de setembro — Finais dos 100 m masculino e feminino, maratona masculina
  • 15 de setembro — Salto com vara masculino
  • 16 de setembro — Final dos 1500 m feminino
  • 17 de setembro — Final dos 1500 m masculino
  • 18 de setembro — Finais dos 400 m masculino e feminino
  • 19 de setembro — Finais dos 200 m masculino e feminino
  • 21 de setembro — Encerramento do Campeonato, com finais dos revezamentos

