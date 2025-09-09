A 20ª edição do Mundial de Atletismo acontece entre os dias 13 e 21 de setembro, em Tóquio, no Japão. Sendo a primeira vez em solo japonês desde 1991, o campeonato encerra as competições da modalidade no ano.

Os atletas brasileiros representam 47 do total de 2000 competidores de 200 países que estarão disputando. Serão 49 eventos, com 147 medalhas em disputa.

Brasileiros no Mundial de Atletismo 2025

A delegação brasileira contará com 20 mulheres e 27 homens nascidos em 15 estados diferentes do Brasil, além do Distrito Federal.

Os destaques ficam com os medalhistas Olímpicos e mundiais Alison dos Santos, que competirá nos 400 m com barreira e no revezamento 4x400 m, e Caio Bonfim, para os 20 km e 35 km da marcha atlética.

Erik Cardoso Atletismo (Foto: Divulgação/CBAt)

Veja a convocação completa:

Feminino

Ana Carolina Azevedo (EC Pinheiros- SP) - 100 m Tiffani Beatriz Domingos Silva do Nascimento Marinho (Orcampi-SP) - 400 m Tatiane Raquel da Silva (EC Pinheiros-SP) - 3.000 m com obstáculos Nubia de Oliveira Silva (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - 10.000 m Ketiley Batista (ASPM Pindamonhangaba-SP) - 100 m com barreiras Juliana De Menis Campos (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - salto com vara Beatriz Benjamin Chagas (EC Pinheiros-SP) - salto com vara Lissandra Maysa Campos (Instituto Vicente Lenílson-MT) - salto em distância Gabriele Souza dos Santos (EC Pinheiros-SP) - salto triplo Regiclecia Cândido da Silva (EC Pinheiros-SP) - salto triplo Ana Caroline Miguel da Silva (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - arremesso do peso Andressa Oliveira de Morais (EC Pinheiros-SP) - lançamento do disco Izabela Rodrigues da Silva (Instituto Elisângela Maria Adriano-SP) - lançamento do disco Daniella Mieko Nisimura Lorenzon (União Catarinense de Atletismo-SC) - lançamento do dardo Jucilene Sales de Lima (Instituto Elisângela Maria Adriano-SP) - lançamento do dardo Érica Rocha de Sena (EC Pinheiros-SP) - 20 km marcha atlética Gabriela de Souza Muniz (Centro de Atletismo de Sobradinho-DF) - 20 km marcha atlética Viviane Santana Lyra (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - 20 km e 35 km marcha atlética Elianay Santana da Silva Pereira Barbosa (CASO-DF) - 35 km marcha atlética Mayara Luize Vicentainer (Instituto Atletismo de Balneário Camboriú-SC) - 35 km marcha atlética

Masculino

Erik Felipe Barbosa Cardoso (Serviço Social da Indústria-SP) - 100 m

(Serviço Social da Indústria-SP) - 100 m

(Serviço Social da Indústria-SP) - 100 m Eduardo Ribeiro Moreira (EC Pinheiros-SP) - 800 m

(EC Pinheiros-SP) - 800 m

(Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - 110 m com barreiras Thiago Ornelas dos Santos (A. Esportiva Taubaté de Atletismo-SP) - 110 m com barreiras

(EC Pinheiros) - 400 m com barreiras - 4x400 m

(EC Pinheiros) - 400 m com barreiras - 4x400 m Francisco Guilherme dos Reis Viana (Orcampi-SP) - 400 m com barreiras

(EC Pinheiros-SP) - 400 m com barreiras - 4x400 m

(EC Pinheiros-SP) - 400 m com barreiras - 4x400 m Thiago Julio Souza Alfano de Moura (EC Pinheiros-SP) - salto em altura

(EC Pinheiros-SP) - salto em altura

(SOGIPA-RS) - salto triplo Elton Junio dos Santos Petronilho (EC Pinheiros-SP) - salto triplo

(EC Pinheiros) - arremesso do peso

(EC Pinheiros) - arremesso do peso William Venâncio Dourado (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - arremesso do peso

(EC Pinheiros-SP) - arremesso do peso

(EC Pinheiros-SP) - lançamento do disco Luiz Maurício da Silva (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - lançamento do dardo

(Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - lançamento do dardo

(EC Pinheiros-SP) - lançamento do dardo Ederson Vilela Pereira (EC Pinheiros-SP) - maratona

(EC Pinheiros-SP) - maratona

(Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - maratona Paulo Roberto Paula (A. de Corredores de Rua e Pista de Campo Grande-MS) - maratona

(A. de Corredores de Rua e Pista de Campo Grande-MS) - maratona

(Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - decatlo Caio Oliveira de Sena Bonfim (CASO-DF) - 20 km e 35 km marcha atlética

(CASO-DF) - 20 km e 35 km marcha atlética

(Associação de Atletismo Blumenau-SC) - 20 km e 35 km marcha atlética Max Batista Gonçalves dos Santos (CASO-DF) - 20 km e 35 km marcha atlética

(Associação de Atletismo Blumenau-SC) - 20 km e 35 km marcha atlética

(EC Pinheiros-SP) - 4x400 m Lucas Conceição Vilar (SESI-SP) - 4x400 m

(EC Pinheiros-SP) - 4x400 m

(Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - 4x400 m Vinícius Moura Galeno (CASO-DF) - 4x400 m

Destaques e onde assistir ao Mundial de Atletismo:

📆 Início: Sexta, 12 de setembro, às 20h (de Brasília). Um dia antes por motivos de fuso horário.

🏟️ Local: Tóquio, Japão

📺 Onde assistir: Sportv

Confira alguns destaques diários: